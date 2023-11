Por mais energia feminina, nas redes da engenharia

“Vamos equilibrar a nossa rede. Por mais energia feminina”. Este foi o mote da 2.ª edição do Top Women Scholarship – um programa de bolsas de mérito desenvolvido pela E-REDES. Depois de um primeiro ano de muito sucesso, foi altura de chamar a palco novas mulheres e fomentar a igualdade de oportunidades no que diz respeito à presença feminina na área da Engenharia.

Depois de 80% dos participantes mostrarem o seu apreço pela edição passada, foi no passado dia 20 de novembro, na Sede da EDP, em Lisboa, que teve lugar a edição de 2023 e trouxe consigo algumas novidades: 30 foi o número de bolsas atribuídas, duplicando a oferta face ao ano anterior. Para além disto, este foi o ano em que mentores homens foram acolhidos no projeto, passando a fazer parte do percurso de algumas das mentees. Nesta edição, designada “Empowering You to Change the World”, foi, ainda, abrangida a participação de outras universidades de referência, como o Instituto Superior Técnico e alguns Institutos Politécnicos. Ao todo, foram 11 instituições académicas envolvidas, todas elas com um papel de relevo no ensino da engenharia.

Lançado em 2022, este programa de bolsas surge como resultado do compromisso da marca – promover a participação e a igualdade de oportunidades dentro da organização, mas estendendo também o apoio a outras áreas tecnológicas. A missão é a de fomentar o aumento do número de mulheres que escolhem o setor tecnológico, contrariando os desequilíbrios de género que ainda persistem. Ao ajudar jovens mulheres finalistas de mestrado nas áreas da Engenharia Eletrotécnica de Informática, o objetivo passa por despertar e aumentar o interesse pela área, dando ainda o contexto e as ferramentas necessárias para o ingresso no mercado de trabalho.

“A nossa empresa é maioritariamente masculina. É algo que vem de trás e que nós tentamos alterar, mas que também depende de muitos fatores. Este é um contributo que damos para que isso aconteça, faz parte da nossa responsabilidade social”, começa por dizer José Ferrari Careto, Presidente do Conselho de Administração da E-REDES no início da tarde, acrescentando: “Nós queremos promover a capacidade formativa do país. Achamos que, com esta iniciativa, contribuímos para que cada vez mais jovens acabem por tomar a opção de abraçar a engenharia como escolha profissional. Tivemos resultados muito interessantes na edição passada. Uma esmagadora maioria de pessoas entenderam que havia mérito nesta iniciativa. E também foi isso que nos fez voltar, em moldes ainda mais ambiciosos”.