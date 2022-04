Portismo na direção de Melo. Núncio e Telmo Correia vices, Nuno Magalhães cabeça de lista ao Conselho Nacional

É um dos nomes do CDS que contam com experiência governativa – embora não é isenta de polémica. Paulo Núncio foi secretário de Estado dos Assuntos Fiscais no Governo de Pedro Passos Coelho, entre 2011 e 2015. Mas em 2017, com a notícia do “apagão” de informação sobre transferências de dinheiro para offshores, assumiu a responsabilidade política e deixou as suas funções na comissão política do CDS, apesar de um relatório da Inspeção Geral das Finanças o ter ilibado de culpas. É advogado e voltou à profissão quando saiu do Governo. Fez parte da equipa do CDS-PP que esteve reunida com a troika para negociar o programa de ajuda externa a Portugal.

Vânia Dias da Silva: a mulher de confiança de Portas

Vice-presidente

Vânia Dias da Silva tem um percurso político indissociável de Paulo Portas, de quem foi subsecretária de Estado Adjunta durante o Governo PSD-CDS. Ocupou o cargo tanto no Ministério dos Negócios Estrangeiros, como quando Portas foi para vice-primeiro-ministro, sendo uma mulher da confiança do antigo líder do CDS. No partido, foi dirigente em várias estruturas locais e distritais no CDS no Porto e chegou a ser autarca na junta de freguesia de Massarelos. Foi ainda assessora do vereador do CDS, Manuel Pimentel na Câmara do Porto, no segundo mandato de Rui Rio à frente da autarquia portuense.

Vânia Dias da Silva chegou a ameaçar abandonar o partido quando António Pires de Lima e Adolfo Mesquita Nunes o fizeram em protesto por Francisco Rodrigues dos Santos se recusar ir a votos antes das eleições legislativas. Passa de quase desfiliada, a vice-presidente. Onde está Vânia Dias da Silva, já se sabe, está Paulo Portas.

É jurista, vimaranense e foi eleita pelo círculo de Braga em 2015. Ficou no Parlamento até 2018, mas acabou por sair. O líder já não era Paulo Portas, era Assunção Cristas.

Maria Luís Aldim: uma “Cecília Meireles” de Lisboa

Vice-presidente

Melo prometeu neste congresso trazer o resto das “Cecílias Meireles” do CDS, que não têm destaque na linha da frente do partido porque ainda não lhes foi dada essa oportunidade, para os principais órgãos do partido. E este pode ser um esforço nesse sentido. Maria Luísa Aldim, gestora que trabalha em startups financeiras, não é conhecida fora do partido; no entanto, no seu currículo conta com vários mandatos como deputada municipal em Lisboa, uma candidatura à junta de freguesia do Areeiro e o cargo de vice-presidente do CDS/Lisboa. Além dos cargos locais, tem assento no Conselho Nacional do partido. No ano passado, quando Nuno Melo quis ir a votos contra Francisco Rodrigues dos Santos – intenção travada pelo Conselho Nacional, mais afeto ao líder cessante – manifestou claramente o seu apoio a Melo, num artigo de opinião publicado no semanário Novo. No mesmo texto, acusava a direção de Rodrigues dos Santos de “fugir ao confronto democrático” e “optar por enfraquecer o partido, ao adiar e cristalizar a decisão dos militantes”. Agora, o apoio a Melo traduz-se num lugar na cúpula do CDS.

Nuno Magalhães: o homem que segurou a bancada dos tempos da troika