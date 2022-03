Pré-publicação. Marcelino da Mata e o "Spinolismo" na Guiné

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Foi um dos fundadores do Comandos, o militar mais condecorado da história do exército português e nome fundamental de várias operações ocorridas durante a Guerra Colonial, sobretudo na Guiné, país onde nasceu Marcelino da Mata. Mas foi também — e continua ser — nome que divide opiniões, considerado herói por uns e criminoso de guerra por outros. Num novo livro, Nuno Gonçalo Poças procura, mais do que escrever uma biografia do tenente-coronel, contextualizar a vida e as ações de Marcelino da Mata no período em que aconteceram, associá-las a uma época, aos respetivos protagonistas, procurando causas, consequências e legados.

“O Fenómeno Marcelino da Mata: O Herói, o Vilão e a História” é o título do livro de Nuno Gonçalo Poças, advogado, colunista do Observador e autor de “Presos por um Fio: Portugal e as FP-25”, obra publicada em 2021, fruto de um trabalho de investigação sobre a organização que planeou e concretizou ações terroristas em Portugal entre 1980 e 1987. Fazemos aqui a pré-publicação do livro, com um excerto sobre o “Spinolismo” na Guiné, protagonizado por António de Spínola, nomeado governador militar daquele país em 1968 e novamente em 1972, e cuja cultura de “africanização” do exército local seria decisivo para Marcelino da Mata.

▲ "O Fenómeno Marcelino da Mata: O Herói, o Vilão e a História", de Nuno Gonçalo Poças, é publicado a 8 de março pela Casa das Letras

Com a queda de Salazar da cadeira e a consequente chegada de Marcello Caetano à presidência do Conselho, a política colonial portuguesa foi-se tornando mais contraditória. Já o era, perante o ar do tempo daquela década de 1960, afunilando o País num conflito militar com as colónias, numa época em que o mundo ia vendo cair impérios. Mas as ideias de Caetano quanto à solução a encontrar para os territórios africanos oscilavam entre uma eventual independência – o chamado processo de «autonomia progressiva» – e uma indecisão que mantinha Portugal agarrado ao passado colonial, o que tornava inevitável que a guerra progredisse.

Marcello Caetano visitou, em Abril de 1969, a Guiné, Angola e Moçambique, o que nunca fora feito por Salazar. De lá regressou com a convicção de que seria uma «traição ignóbil à gente de lá e à obra lá erguida pactuar com os grupúsculos que, por mero aventureirismo, só mantido graças a apoios internacionais, perturbavam num ou noutro ponto restrito dos imensos territórios de Angola e Moçambique a paz geral, contrariando a vontade da maioria».

No entanto, Caetano dava como certa a ideia de que, não aceitando «independências prematuras», também não devia dar lugar ao que chamou «o abandono do Ultramar». O seu pensamento pode parecer tão estranho aos olhos de hoje como era aos daquela época. Por motivos e razões diferentes, é certo, mas a sua ideia de entregar, gradual e progressivamente, a administração dos territórios às populações locais, fazendo participar «os nativos em todos os escalões da gestão pública» – o que, alegadamente, permitiria «fundar verdadeiramente sociedades multirraciais onde brancos, pretos e amarelos tivessem o seu lugar em igualdade de condições e de oportunidades» – só teria tido hipóteses de sucesso se tivesse efectivamente substituído a política salazarista da década anterior.

O projecto marcelista tomou ainda alguma forma, mesmo que lentamente. Só em 1972 a nova legislação produzida conferiria o título de Estado a Angola e Moçambique – e a Guiné ficaria de fora. Aos dois grandes territórios eram oferecidas assembleias legislativas, governos e tribunais próprios, mas parte do regime exigia-lhe ainda que mantivesse o esforço militar. Numa fase em que os movimentos independentistas já não se contentavam com outra coisa que não a independência total e irreversível, Marcello Caetano estava, como esteve sempre desde que chegou à liderança dos destinos do País, numa posição de fraqueza e ambiguidade que acabaria como se conhece.

É exemplo dessa ambiguidade – de um desejo de avanço e progresso e, ao mesmo tempo, de um certo tipo de grilheta intelectual ao statu quo da política do Estado Novo e do lusotropicalismo – o seu discurso transmitido na RTP, numa das célebres «Conversas em Família», em 3 de Julho de 1972:

«Quais são essas intenções? A aceleração quanto possível da construção da sociedade multirracial por que nos batemos. Contra os preconceitos racistas, sejam os que preconizam o domínio da raça branca, sejam os que, agora mais generalizados, querem a expulsão dos brancos de África e a entrega do poder aos negros, nós temos sempre preconizado o convívio das raças, a formação progressiva de sociedades onde todos os homens tenham os mesmos direitos independentemente da cor da pele e onde os lugares de direcção sejam atribuídos em função da capacidade de cada um para os exercer. (…) Aliás, é um erro pensar que o único padrão de vida aceitável seja o europeu. Há valores que importa respeitar nas sociedades tradicionais africanas. (…) Guerra colonial? O sentido da frase é só um: chamou-se assim às campanhas outrora sustentadas por uma potência para submeter um território ao seu domínio, combatendo a rebelião das populações ou anexando países em estado primitivo. Ora é fácil de ver que nada disso se verifica no Ultramar português. Os territórios das províncias ultramarinas estão em paz e ninguém neles contesta a sua integração na Nação portuguesa. Percorre-se a Guiné, anda-se pela vastidão da terra angolana, desloca-se quem quer que seja de lés a lés de Moçambique e não encontra populações revoltadas. (…) A vida decorre, por toda a parte, tranquila e normal, num ambiente de trabalho e de entendimento exemplares. (…) E se a paz está perturbada, isso deve-se às guerrilhas que, sem o apoio político, financeiro e militar de potências estrangeiras teriam desaparecido há muito. (…) As forças militares que servem na África portuguesa, e que hoje têm cerca de metade dos seus efectivos constituídos por africanos, não fazem a guerra: asseguram a paz.»