Em 10 anos, desde que começou por dar nas vistas na Liga Knock Out, ProfJam conseguiu afirmar-se como um dos rappers mais influentes e marcantes do panorama nacional. Além de sempre se ter distinguido pelas mensagens transmitidas e pela eloquência lírica, Mário Cotrim foi vanguardista das sonoridades trap para um público abrangente, revelou-se essencial para lançar uma nova geração de artistas em Portugal — vestindo a pele do “prof dos putos da nova gen” — e nunca se esquivou do risco artístico. Com um novo álbum para apresentar, MDID (que é como quem diz “música de intervenção divina”), o artista lisboeta dá mais um passo no escuro. ProfJam vai apresentar-se ao vivo com uma forte componente de dança contemporânea em palco.

“É um espetáculo novo, com mais pessoas em palco, é uma partilha que nunca tive, por isso é uma estreia total. Estou muito ansioso, quero muito que chegue o dia, que as pessoas gostem e que dê que falar”, explica ao Observador Mário Cotrim, quando visitamos o último dia de ensaios num estúdio em Almargem do Bispo, no concelho de Sintra. A primeira apresentação deste novo formato, onde Mike El Nite se mantém enquanto DJ e hypeman, acontece esta sexta-feira, 30 de junho, no palco principal do Sumol Summer Fest, que este ano se muda da Ericeira para a Costa da Caparica. Depois, a performance irá continuar a repetir-se em todas as atuações do rapper de 32 anos.

A ideia surgiu da mente de Rafael Freire, agente de ProfJam, que foi aluno, há vários anos, da reputada coreógrafa Amélia Bentes no Chapitô. Mário Cotrim, que sempre teve uma forte componente de performer em palco, procurava uma abordagem mais cénica e teatral nos concertos.

