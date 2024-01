André Ventura arranca a primeira intervenção da convenção com referência ao facto de os “dois maiores partidos portugueses” terem realizado congressos em 2024. Ora, os únicos que encaixam na descrição são PS e Chega, o que mostra que Ventura prossegue a narrativa de que a alternativa ao PS é o Chega. Ventura usa assim o discurso para menorizar o PSD, a quem se referiria mais tarde no discurso para dizer que “não tem força” para defrontar o PS.

Lembro-me de chegar aos Açores e dizerem ‘aqui é impossível, aqui é PS ou PSD’, que não valia a pena, que havia um ciclo de subsidiodependência que era impossível quebrar. Mas fomos à luta e o orgulho que temos de, por causa do Chega e só por causa do Chega nos termos livrado de 25 anos de socialismo nos Açores. (…) Na Madeira fizemos engolir o maior sapo da sua história. Andavam arrogantes a dizer ‘se não tivermos maioria absoluta vou-me embora e não governo’, tivemos até o líder do PSD a sair de avião de Lisboa para ir para o Funchal celebrar os resultados da Madeira (…) e à noite era ver Luís Montenegro a transpirar no Funchal. Enquanto se esperava o último resultado da Madeira em que mais uma vez por causa do Chega acabámos com a maioria absoluta do PSD de há décadas no arquipélago.”