A ESPN divulgou que a final entre as LSU Tigers e as Iowa Hawkeyes teve uma audiência média de 9,9 milhões de pessoas, tornando-se no jogo mais visto de sempre do campeonato universitário de basquetebol feminino dos EUA. Os números disponibilizados pelo canal desportivo equivalem a Portugal inteiro parar para ver os jovens talentos da modalidade. Ao longo do March Madness, o torneio composto por eliminatórias a um jogo que define o campeão nacional, 357.542 pessoas passaram pelos pavilhões, segundo a NCAA (National Collegiate Athletic Association), um número também nunca antes vistos.

O basquetebol feminino nos EUA vive numa bolha de entusiasmo. Uma das maiores responsáveis por isso é a Universidade de Connecticut (UConn) que tem, ao longo dos anos, deixado uma marca impossível de ignorar no basquetebol norte-americano: 11 títulos nacionais e seis temporadas sem derrotas, além de ter formado algumas das melhores jogadoras de sempre da modalidade: Sue Bird, Diana Taurasi, Breanna Stewart e Maya Moore, todas elas atletas que passaram pelo campus de Storrs antes de serem figuras de destaque na WNBA. A ser moldada nesta fábrica de talentos está a portuguesa Inês Bettencourt.

