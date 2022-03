Quantos destes livros já leu?

Os livros são muito mais do que várias páginas com palavras, desenhos, pontuações. Na verdade, os livros podem ser viagens a um local distante, conhecimento, cultura, novas aprendizagens, saúde. Os benefícios da leitura são já bem conhecidos: da criatividade à compreensão, sem esquecer a memória e a criação de novas sinapses no cérebro.

A grande mais-valia da leitura é a capacidade de estimular a criatividade, ferramenta tão importante para tudo o que façamos na nossa vida pessoal ou profissional, em qualquer área”

“Nas escolas, os alunos costumam dizer-me que os livros trabalham o vocabulário e ajudam a ler e escrever melhor – o que também é importante, para comunicarmos de forma mais eficaz e decifrarmos melhor a realidade que nos cerca –, mas, a meu ver, a grande mais-valia da leitura é a capacidade de estimular a criatividade, ferramenta tão importante para tudo o que façamos na nossa vida pessoal ou profissional, em qualquer área”, destaca a escritora Sara Rodi.

Dicas para pôr os mais novos a ler

Ver uma criança pegar num livro e desfrutá-lo pode derreter muitos adultos. E consegui-lo não se trata de uma questão de “sorte”. Em parte, depende do estímulo que a criança recebe para a leitura. A escritora Sara Rodi deixa algumas dicas de como o fazer:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Na primeira infância: “Na primeira infância, a leitura pode ser um ato de amor, que estimula o vínculo parental. Ajuda a criar o hábito da leitura e a expandir certas áreas do cérebro que estão ávidas de bons estímulos. Ler uma história antes de adormecer ajuda ainda a criar rotinas de sono”;

Idade pré-escolar e 1º ciclo: “Nesta fase, as escolas trabalham muito bem a leitura, pelo que não costuma ser difícil aliciar os mais novos”, refere a escritora. “Mas os pais podem complementar este trabalho dando-lhes a conhecer outros autores, géneros e temas que possam ir mais ao encontro das suas preferências”;

Adolescência: “A partir do 2.º ciclo e 3.º ciclo tudo se complica, há menos projetos ligados à leitura e/ou menos tempo para os implementar. Os telemóveis e consolas começam a impor-se e exigem muito menos esforço do que um livro. Há jovens que se divorciam da leitura, nesta fase, e sei por experiência própria, enquanto mãe, que pode não ser fácil uma reconciliação. O importante, creio eu, é não deixar de tentar, sugerindo livros que possam ir ao encontro dos interesses dos nossos filhos (há instagramers e tiktokers de livros que podem ser bons influencers), mantendo pequenas rotinas (10-15 minutos por dia, por exemplo, para começar) e dando o exemplo”.

Ninguém deveria ficar privado delas, até ao final da sua vida”

Ler e ter contacto com a leitura desde tenra idade é essencial para a criação deste hábito repleto de vantagens. A oferta de títulos é variada e, para cada faixa etária, há uma lista infindável de (bons) livros para ler. Até porque, como revela Sara Rodi, “a criatividade nasce connosco – é um bicharoco irrequieto que mora dentro de nós –, é preciso alimentá-la desde sempre, e até sempre, para não a deixarmos esmorecer. Por isso, as crianças precisam tanto de brincar e de ouvir histórias. Por isso, ninguém deveria ficar privado delas, até ao final da sua vida”.

Se quer contribuir para que a oferta de livros não falte, que tal inscrever-se na 9.ª edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce? Tem até ao final deste mês (março) para o fazer.

Entretanto, com a ajuda da escritora Sara Rodi, deixamos-lhe uma lista de títulos para miúdos e graúdos lerem.

31 de março é a data limite para se candidatar à fase de texto da 9.ª edição do Prémio de Literatura Infantil Pingo Doce.

Livros para todos

Quem muito lê, mais quer ler. Este é um ponto comum entre ávidos leitores. Livros para serem lidos não faltam, independentemente do género literário. Mas no caso dos pequenos leitores, importa adaptar o livro à idade. Na hora de escolher um livro, “a capa chama sempre a atenção, e um bom título pode fazer a diferença. No caso dos livros infantis, também a ilustração”, avança Sara Rodi. “Mas eu não compro um livro sem ler também a contracapa e as primeiras páginas. Hoje em dia, isso é possível também online, e ficamos logo com uma ideia mais aproximada do que estamos a comprar”, partilha.

Dos zero aos 60 anos, indicamos-lhe alguns livros para que possa completar a sua biblioteca (se ainda não os tiver lido, é claro):