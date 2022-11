No início dos anos 90 um grupo de skinheads atormentava as noites de Lisboa. Acabado de abrir na zona de Santos, o Johnny Guitar era bar de paragem obrigatória para bandas, músicos e uma juventude em efervescência, ávida da cultura de rua e das novas bandas de garagem. Muitas tentavam alcançar projeção nacional tocando nos pequenos espaços da capital. À porta do número 175 da Rua da Beneficiência, Joaquim Silveira, pugilista vindo de Chelas, fazia a casa todas as noites. E nesse tempo dos cabeças rapadas, foi ele que tratou de evitar males maiores. “Uma vez disse-me: não quero cá gente dessa”, recorda Kalu, baterista dos Xutos & Pontapés, então sócio com Zé Pedro e Alex Cortez, dos Rádio Macau, do bar que acabaria por lançar dezenas de projetos da cena musical portuguesa.

“Conheci-o nos anos 80, no Rock Rendez Vous (RRV), e tivemos logo uma empatia grande. Até porque os Xutos tocavam muito lá. Era uma espécie de bom gigante que desempenhava muito bem o papel de porteiro”, conta Kalu, o baterista que mais tarde, no inícios dos anos 90, viria a tornar-se sócio do Johnny Guitar. “Foi a experiência que tivemos com ele no RRV – julgo que os Xutos tocaram lá mais de dez vezes — que fez lembrarmo-nos logo dele quando abrimos o Johnny. Tinha um físico bastante imponente, era boxeur, mas também um tipo muito sossegado”, conta Kalu.

Num tempo de ecos da revolução, de espírito libertino, experiências tóxicas e alterações culturais, pródigo em criatividade, foi pela mão de Mário Guia que se inaugurou o RRV. Por ali passaram bandas e artistas hoje consagrados, como Xutos & Pontapés, Sétima Legião, Mão Morta, GNR, Rádio Macau, Heróis do Mar, Pop Dell’Arte, Sitiados, Ornatos Violeta e Rui Veloso, que inaugurou o clube a 18 de setembro de 1980 com o seu “Ar de Rock”. Todos eles conheciam o gigante da entrada, que nessa noite inaugural tentava conter uma fila de 500 pessoas, enquanto lá dentro ainda se apertavam os últimos parafusos. A multidão em êxtase justificava-se porque na altura jamais existira um clube de rock em Portugal. Um argumento patente no primeiro cartaz do RRV e num anúncio de jornal: “Tal como Londres e Nova Iorque, finalmente em Lisboa um clube de rock’n’roll”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.