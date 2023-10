Quinta dos Carvalhais: vinhos harmoniosos do Dão

De volta à realidade, o cabrito já chegou e, com ele, o vinho tinto. O Quinta dos Carvalhais Touriga Nacional 2020, resultado de uma longa experiência na produção de monocastas, revela a sua complexidade aromática, de onde sobressaem as notas a violeta, fruta preta, mentol e aromas balsâmicos. Mas é a sua maturação em madeira de carvalho francês e em garrafa que nos envolve na sua intensidade e equilíbrio. Para terminar, fizemos uma viagem com o Reserva Tinto 2020, que nos transportou até à floresta, envolvendo-nos num tanino polido, corpo fresco e delicado.

Apesar do cabrito, a vontade de voltar ao Encruzado era grande, mas a Enóloga da casa descansou-nos: “A ideia de termos de beber um vinho branco com peixe e um vinho tinto com carne já está ultrapassada”, explica. “Há vinhos brancos que casam bem com carne e vice-versa, depende do gosto pessoal de cada um e, claro, das características de cada vinho conjugadas com cada prato”.

Afinal, que marca é esta que desconstrói preconceitos e que produz vinhos tão harmoniosos?

É do Dão, senhores, é do Dão!

É na Vinha da Anta, uma pequena parcela de 6.2 hectares dos 100 que compõem a quinta (54 dos quais plantados com vinhas), que André Guedes explica como as montanhas que cercam esta região funcionam como um “ninho” e têm um efeito essencial no seu microclima. Cercados a Este pela Serra da Estrela, a Oeste pela Serra do Caramulo, a Norte pelas Serras da Nave, Montemuro e Lapa, e a Sul pelas Serras do Buçaco, Açor e Lousã, a Quinta dos Carvalhais, situada entre Mangualde e Nelas, é beneficiada pela natureza, tendo um clima essencialmente temperado e sem diferenças climáticas acentuadas.

Mas se essa é uma das razões para que a uva cresça saudável, o solo é outro dos fatores importantes que tornam estes vinhos tão especiais, uma vez que a sua rocha-mãe é o granito, o que confere um carácter fresco, subtil e com a acidez certa em cada casta. Para além disso, a Quinta dos Carvalhais tem 9 tipos de solos diferentes que, bem estudados, podem ser adaptados a diferentes castas, mediante as suas características naturais.

Com uma sensibilidade apurada, Beatriz Cabral de Almeida faz questão de chamar a atenção para o aroma dos eucaliptos, pinheiros, cedros e carvalhos que rodeiam a Quinta e que se sentem nos vinhos. “Há até uma hortelã que cresce no meio da vinha”, refere, visivelmente orgulhosa dos néctares que a Quinta dos Carvalhais produz.

Explorando agora as castas, as mais nobres da região, entre outras, encontram-se em 21 hectares de tintas – Touriga Nacional, Tinta Roriz, Alfrocheiro, Tinta Pinheira e Jaen – e 33 hectares de brancas – Encruzado, Gouveio e Sémillon. A propriedade conta ainda com um field blend de castas tintas e outro de brancas, cada um com cerca de 25 castas tradicionais do Dão.

Consumir com moderação ↓ Mostrar ↑ Esconder A Quinta dos Carvalhais orgulha-se de integrar a Sogrape, empresa familiar de vinhos portuguesa, signatária, desde a primeira hora, do projeto denominado Wine in Moderation (Vinho com Moderação). O Grupo é ainda membro fundador do Fórum Nacional Álcool e Saúde, entidade que visa reforçar, a nível nacional, a sensibilização para os danos provocados pelo consumo excessivo de álcool.

Uma adega de referência

Construída pela Sogrape– Grupo português ao qual a Quinta dos Carvalhais pertence – em 1990, esta adega é uma referência para toda a região do Dão. Composta por várias secções que se desenvolvem na vertical, a adega da Quinta dos Carvalhais dá prioridade à receção das uvas no plano superior e utiliza, sempre que possível, a força da gravidade, mantendo o fluxo das uvas, mosto e vinho muito mais natural. Ao nível da vinificação, foi criada uma linha de pequenos volumes destinada à criação dos vinhos da mais alta qualidade, onde são vinificadas, em separado, as uvas da propriedade.

A adega antiga, com três belíssimos lagares em granito, foi cuidadosamente recuperada, sendo aí laboradas pequenas quantidades de uva, a título experimental.

A Quinta dos Carvalhais dispõe também de uma sala de provas e de uma adega experimental para micro e mini vinificações, bem como de um armazém para estágio com condições naturais ótimas, destinado a vinhos de alta qualidade. São 430 barricas de madeira de carvalho das melhores origens, especialmente francesa, mas também americana, produzidas por seis tanoarias diferentes para os vinhos tintos e por cinco tanoarias para vinhos brancos. Um must have na sua garrafeira!

Três vinhos que não pode perder

A prova que fizemos não deixa lugar para dúvidas: os vinhos da Quinta dos Carvalhais são delicados, subtis e harmoniosos. Conheça os nomes dos néctares que nos conquistaram:

Quinta dos Carvalhais Encruzado 2022

P.V.P. recomendado: 22 €

Este vinho 100% Encruzado é intenso de aromas, com notas de fruta de polpa amarela, como pêssego e nectarina. Notas florais de jasmim e flor de laranjeira. Complexo, com boa integração das notas do estágio em barrica. Ataque de boca com muita intensidade aromática, onde sobressaem novamente os aromas de pêssego e as notas florais. Acidez firme e bem integrada. Final muito equilibrado e persistente.

Qual o pairing perfeito?

Ideal para beber simples, como aperitivo, ou para acompanhar pratos de peixe mais elaborados, peixes fumados, pratos de carnes brancas ou aves.

Prémios:

91/100 (2023) – James Suckling

92/100 (2023) – Revista de Vinhos

Quinta dos Carvalhais Touriga Nacional 2020

P.V.P. recomendado: 22 €

Vinho do qual sobressaem notas a violeta, fruta preta, mentol e os aromas balsâmicos. A sua complexidade aromática é ainda enriquecida pela maturação em madeira de carvalho francês e em garrafa.

Qual o pairing perfeito?

Ideal para acompanhar pratos de carne e diversos tipos de queijos amanteigados. Experimente com uma terrina de cinco queijos e calêndulas.

Prémios

Prata (2023) – Decanter World Wine Awards

17.5/20 (2023) – Revista de Vinhos

Quinta dos Carvalhais Reserva Tinto 2020

P.V.P. recomendado: 30 €

Feito a partir das castas Touriga Nacional, Alfrocheiro Preto e Tinta Roriz, este vinho apresenta notas de fruta preta e fruta silvestre, nuances resinosas, aromas de floresta, musgo, pinheiro, “sous-bois” e um toque mentolado e arbustivo fresco. Na boca tem um ataque firme e definido, surgindo logo a estrutura tânica, mas com tanino polido, num corpo fresco, delicado e envolvente. A complexidade aromática confirma-se na boca complementada com alguns toques florais.

Qual o pairing perfeito?

Polvo à lagareiro ou um cachaço de porco assado no forno.

Prémios:

Ouro (2023) – Os Melhores Vinhos do Dão

94/100 (2023) – James Suckling