Reitor da igreja de Bucha conta como surgiu a decisão de abrir uma vala e critica Cirilo I: “Não quer saber das pessoas, só do império”

Texto e fotografias dos enviados do Observador a Kiev, Ucrânia, Carlos Diogo Santos e João Porfírio

Durante a ocupação russa de Bucha, o padre Andrii Holovin, reitor da Igreja de Santo André, teve de tomar várias decisões perante um cenário com que nunca pensou ser confrontado: depois de parar as missas, teve de ajudar a encontrar uma solução para os corpos que não tinham chão para serem enterrados — o cemitério era um campo de batalha e ninguém poderia sair da cidade. Em entrevista ao Observador, conta como foi a conversa com António Guterres, quando o secretário-geral das Nações Unidas visitou o terreno onde foram enterrados 117 corpos, e revela tudo o que pensa sobre o líder da Igreja Ortodoxa Russa, o patriarca Cirilo I: “Está longe da filosofia cristã”.

Apelo a Guterres: “Se o mal não for punido, haverá pensamentos de vingança”

O que António Guterres disse à imprensa ficou registado nas páginas de todos os jornais e nas notícias de televisões e rádios que estavam em Bucha, mas o padre Andrii Holovin, que acompanhou a visita, teve tempo de trocar algumas impressões com o português que lidera a ONU, sem que tivesse falado aos jornalistas. Recebeu o Observador no cemitério de Bucha, no último sábado, dia em que as famílias vão prestar homenagem aos mortos, e explicou que tentou passar ao secretário-geral da ONU um retrato do que “aconteceu, sobre os números chocantes que dão conta de que de todas as pessoas mortas na região de Kiev, um terço foi aqui”.

Se não fosse o grande aparato mediático, diz agora o padre, teria aproveitado a oportunidade para fazer mais alguns pedidos a Guterres. Uma das mensagens, no entanto, passou: “Se o mal não for punido, as pessoas começam a ter pensamentos de vingança. Mas somos um país cristão, um país europeu, por isso, é importante não deixarmos que esse tipo de pensamento se reproduza.”

Pedindo um julgamento idêntico ao de Nuremberga pelas atrocidades ali cometidas, Andrii Holovin salienta por diversas vezes a importância de condenar “aqueles que torturaram pessoas, aqueles que estiveram aqui”: “Essa foi a mensagem que tentámos entregar [ao secretário-geral da ONU]”.