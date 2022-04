"À noite, saí da cave com a lanterna e vi o corpo do meu marido". O caos na morgue de Bucha e o cemitério que invadiu a berma da estrada

A lista que é atualizada todos os dias às 15h

Quem ali vai agora é porque recebeu um telefonema, ou apenas para tentar a sorte de encontrar o corpo de alguém desaparecido. As filas vão aumentando perto das 15h, hora a que é feita a atualização diária da lista dos corpos para ali levados nas últimas 24h. “Preciso de saber se o corpo do meu irmão está aqui. No início levaram-no para Vyshorod, mas agora não sei”. Aniya lembra à mulher que acabara de chegar que ainda não são 15h. Mas, ainda assim, depois de alguma insistência, afasta-se para confirmar se tem alguma informação que a conforte.

Mesmo ao lado, está Anatolii, 44 anos, militar fardado, com o filho ao lado. Esperam pelo corpo do tio depois de terem sido contactados pelas autoridades a darem conta de que estaria pronto para ser entregue à família — foi morto a 15 de março, a tiro, na aldeia de Ozera, próximo de Bucha, no sótão da sua casa, provavelmente ao tentar esconder-se.

“Só o encontrámos três semanas depois de ter sido baleado e estava no sótão”. Anatolii só sabe isso, que terá sido baleado, o resto será concluído pelo trabalho dos peritos franceses, enviados precisamente para investigar crimes de guerra. Depois de terem o corpo deverão seguir diretos para o funeral. Tal como Lydmila, que em poucos minutos já chegou à nova ala do cemitério de Bucha onde estão a ser colocados os corpos exumados após a invasão russa — ocupa a berma da estrada interior, onde passam os carros funerários.

Quando os russos chegaram a Bucha ainda “estava claro” e eles começaram por andar pelos quintais, a pé, “vagueavam com o objetivo de roubar”. “Primeiro vandalizavam, eu vi”, conta Lydmila ao Observador.

Viu o marido quando apontou a lanterna à noite

A 4 de março, a reformada de 67 anos estava na cave — que tem entrada pelo quintal — com o marido. Foram para lá por proteção, mas não ouviam barulho no exterior, ninguém tinha ainda partido o gradeamento da moradia com os tanques para ali se instalar e, por isso, Valerii Pitrovich Kizil decidiu sair “para fazer uma chamada”.

Pouco depois, Lydmila ouviu um tiro e quase de seguida um militar russo foi à cave e perguntou quem é que lá estava. A mulher saiu e, antes de responder, perguntou pelo marido. Do outro lado apenas uma insistência: “Quem é que está mais na cave?”. Lydmila cedeu — “eu, sozinha” — e em troca apenas recebeu um aviso: “Então fique aí sentada e não saia, não pode sair!”