A abertura de dois concursos públicos, em 2010 e 2011, nas juntas de freguesia de Marvila e do Beato, em Lisboa, estiveram na base de uma investigação do Ministério Público. E a colocação da filha e da namorada dos respetivos autarcas socialistas na capital levantou suspeitas. Numa espécie de troca de cadeiras, a filha do presidente da junta de Marvila ganhou o concurso para um cargo na junta do Beato e a namorada do presidente do Beato ficou em primeiro lugar no concurso para a junta de Marvila.

O Ministério Público acabou por acusar, já em abril de 2021, os dois antigos autarcas socialistas, Hugo Xambre e Belarmino Silva, além das duas candidatas que ficaram com os lugares e ainda a consultora jurídica avençada — que trabalhava nas duas juntas e definiu os critérios para os dois concursos — de oito crimes de corrupção ativa e passiva. Aberta a instrução, o tribunal decidiu que os crimes já tinham prescrito e mandou arquivar o processo. Mas o Tribunal da Relação de Lisboa, em abril deste ano, teve outro entendimento, anulou a decisão instrutória assinada pelo juiz Carlos Alexandre e mandou seguir o caso para julgamento em primeira instância. Ao Observador, fonte ligada ao processo indicou, no entanto, que os arguidos ainda não foram notificados para o início do julgamento.

