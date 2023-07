Os copos de plástico reutilizáveis causaram estranheza ao princípio: quem queria ser obrigado a pagar uma caução para poder beber um copo num festival de verão? A implementação desta alternativa aos copos descartáveis foi apresentada com um propósito: sustentabilidade. Anos depois, a mudança é visível: os recintos destes eventos estão mais limpos. Mas será, de facto, uma opção mais sustentável?

A ideia, que muitos antecipavam como pouco duradoura, por implicar uma mudança de hábitos e um custo acrescido para o consumidor, tinha por base um pressuposto: o valor imposto do copo era reembolsado aquando da devolução do mesmo. Mas, em 2023, os principais festivais de música do país não permitem a devolução dos copos comprados. Do Primavera Sound Porto ao Vodafone Paredes de Coura, passando pelo NOS Alive ou o Super Bock Super Rock, todos cobram um euro por copo sem a possibilidade de reembolso. Ambientalistas dizem que o propósito ambiental pode estar comprometido.

Aquando da sua implementação, a logística de copos reutilizáveis implicava a devolução da caução. Assim era em 2016, por exemplo, no Super Bock Super Rock, ou no NOS Primavera Sound, dos primeiros festivais de música a trocar os descartáveis pela opção dita ecológica. A devolução do valor — na época, dois euros — levava a que até quando alguns copos fossem abandonados no recinto existisse alguém que os recolhia, recebendo assim o valor da caução.

