Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Aviso: a arcaica utilização neste texto da letra “c” nas palavras de onde foi elidida é uma manifesta e assumida desobediência ao acordo ortográfico. Gregório e Ricardo consideram-no inútil e a irritação alimenta um espectáculo, com “c”.

Gregório Duvivier (GD) e Ricardo Araújo Pereira (RAP) voltam a estar juntos em palco, desta vez no Brasil. Depois de três anos fisicamente separados, os dois amigos “inventaram” um espectáculo que os juntou em Lisboa e no Porto, em novembro de 2021. Agora, actuam no Rio de Janeiro e em São Paulo. Em “Um português e um brasileiro entram num bar…” o título diz quase tudo. Ricardo e Gregório apresentam-se num palco onde conversam sem guião e sem ensaios — como vamos perceber na primeira e última respostas.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.