Pode dizer-se que o nosso rosto é um espelho, um reflexo da nossa alma. Desta forma, é muito importante mantê-lo estimado e cuidado. Mas a verdade é que, independentemente da idade, do estilo de vida, da profissão, existem algumas problemáticas que podem aparecer, por muitos cuidados que tenhamos. São elas a acne, as manchas, a oleosidade, os edemas, as rugas, os poros dilatados… a lista é longa.

Se prevenir é melhor do que remediar – e este é um ditado que se aplica também nos cuidados de pele – a verdade é que há coisas que fogem do nosso controlo. A boa notícia é que, cada vez mais, são vários os tratamentos específicos que surgem para nos salvar o dia – ou melhor, a pele -, ajudando-nos a melhorar e até solucionar algumas destas questões.

É, precisamente para ajudar quem procura os seus serviços que a BodyConcept, uma marca 100% portuguesa e com presença no mercado há mais de 19 anos, tem vindo a lançar vários tratamentos e soluções, servindo-se de uma tecnologia inovadora e profissionais formadas e especializadas para responder a todas as suas necessidades.

De forma a perceber qual o melhor tratamento para si, quais as necessidades da sua pele, lançou o “Analisador Facial/Facial Scan” – um recurso que analisa a pele de uma forma aprofundada e personalizada, percebendo qual a melhor solução a nível de tratamentos de rosto e de produtos da sua gama de cosmética própria, ConceptPlus. Hidratação, elasticidade e oleosidade são alguns dos parâmetros analisados e o objetivo é encontrar respostas para problemáticas como a acne, as manchas, as rugas ou a sensibilidade extrema, através dos melhores tratamentos e produtos, de acordo com o tipo de pele e o fotótipo e de cada cliente.

O melhor de tudo é que se trata de um processo muito simples. O primeiro passo é o registo na app do equipamento. De seguida, é feita uma leitura do estado da pele, através de uma lente de alta resolução. Por fim, é emitido um relatório com os resultados e respetivas recomendações. Para além de ser uma forma mais fidedigna de analisar a pele da face, é ainda uma solução que permite acompanhar todo o processo, com o registo individualizado feito na app, bem como o ajuste das soluções nas reavaliações.

Mas se esta é uma forma de identificar as problemáticas de rosto, quais são, afinal, os tratamentos disponíveis para as tratar? Chegou a altura de as conhecer!

Diga olá à Radiofrequência e à elasticidade e firmeza!

Se ainda não sabe do que se trata, a Radiofrequência é uma intervenção que faz uso da energia eletromagnética, provocando uma diatermia superficial na zona onde for aplicada. A microcirculação local é ativada e a produção de novas fibras de colagénio aumenta, promovendo uma maior elasticidade e firmeza. No caso de sofrer com rugas e flacidez – no rosto e no corpo -, esta é a opção certa; ajudando ainda, especificamente no corpo, na redução do volume e na regeneração de cicatrizes e estrias. São apenas 45 minutos por cada sessão e os resultados falarão por si.

Envelhecimento cutâneo, manchas, oleosidade, edema e inflamação da pele? A máscara trata!

Porque a inovação faz parte do caminho traçado pela BodyConcept até aqui, a Máscara Facial Led é um dos novos tratamentos adquiridos pela marca, de forma a expandir a sua oferta personalizada. Através de terapia de LUZ LED e Nano Spray, esta máscara é o tratamento indicado para tratar o envelhecimento cutâneo (rugas finas e flacidez), manchas, oleosidade e para reduzir o edema e inflamação da pele. Na terapia LED, cada luz é indicada para resolver um problema diferente. A luz vermelha é indicada para rugas finas e flacidez cutânea; a verde promove o aclaramento progressivo das manchas cutâneas; a luz azul é indicada para casos de acne e pele oleosa e a luz violeta para peles sensibilizadas. Já a terapia Nano Spray, potencia a hidratação profunda da pele, aumentando as suas defesas e o equilíbrio hídrico, bem como a densidade e luminosidade.

Microdermoabrasão – nunca ouviu falar?

Este é o tratamento indicado para tratar rugas, cicatrizes, poros dilatados, eliminar impurezas, manchas e acne. Com uma técnica não invasiva, através da utilização de cristais pequenos e finos, a Microdermoabrasão consiste numa exfoliação mecânica capaz de remover a camada externa da pele, composta essencialmente por células mortas. Isto vai permitir a sua regeneração, bem como a restruturação da textura da pele. Se o que procura é uma aparência mais saudável e jovem, esta é a solução ideal!

Já conhece a Limpeza de Pele Ultrassónica?

Tratando-se de um tratamento bem mais profundo do que uma simples limpeza de pele, a BodyConcept utiliza a mais recente tecnologia para a realização desta limpeza, através de um mecanismo que incorpora ultrassons. Com este tratamento é possível assistir-se a uma regeneração que vai da derme à epiderme, regulando a produção de secreções sebáceas, hidratando a pele, estimulando a produção de colagénio e elastina, responsáveis pela elasticidade e firmeza da pele. Conforto é a palavra-chave desta intervenção. Com a duração de 1h15, este é um tratamento que pode ser realizado a qualquer altura do dia e que surge para desmistificar os tratamentos de beleza e as extrações de impurezas. E o melhor de tudo é que pode dizer adeus às marcas ou vermelhidões.

Rugas, flacidez e envelhecimento, como me posso livrar deles?

Já conhece o Ginásio da Estética? Este é um conceito inovador BodyConcept para a eliminação de celulite, flacidez, gordura localizada e excesso de peso. O Lifting Facial é um tratamento que faz parte deste conceito e que, através de eletroestimulação, vem potenciar os músculos faciais, atenuando não só sinais de envelhecimento precoce, como a flacidez, a indefinição do contorno facial e as rugas cutâneas. Revitalizar o tecido muscular, eliminar toxinas e otimizar o metabolismo e a circulação sanguínea são as palavras-chave, nesta que é uma intervenção que lhe tomará apenas 20 minutos do seu dia.

Seja qual for o tratamento que escolha, ou que perceba ser o mais indicado para si, é importante saber que todos eles são tratamentos que não mudam feições, são não invasivos e onde os resultados são, de facto, visíveis. Por isso, não há razão para receios! No caso de dúvida, pode sempre usufruir de uma consulta de avaliação facial gratuita, para esclarecer todas as questões e acalmar todas as preocupações.

Na hora de cuidar de si, não existem desculpas. Sentirmo-nos bem é meio caminho andado para estarmos bem connosco – e com os outros. De dentro para fora, saiba que pode contar com a melhor ajuda para manter a sua saúde em dia. Se não for você a cuidar de si, quem será? Não deixe para amanhã a pele que pode ter hoje!