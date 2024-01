Rota dos Vinhos Verdes, onde a natureza ainda manda

A partir da Quinta da Raza é fácil encontrar percursos para passeios muito agradáveis e fáceis de percorrer. Um dos mais curiosos é a Ecopista da Linha do Tâmega, que recuperou o espaço da antiga linha de comboio do Tâmega, há muito desativada, que ligava a Livração (Marco de Canaveses) ao Arco do Baúlhe, passando por Amarante, Celorico de Basto e Cabeceiras de Basto. Para os mais radicais, uma subida a pé ou de bicicleta à Senhora da Graça é experiência incrível.

Há outra região, o vale do rio Lima, que proporciona paisagens de enorme beleza, lideradas pelo rio que vem de Espanha, atravessa parte do Gerês, alimenta uma das maiores barragens portuguesas – a do Lindoso -, até se espraiar pelo vale que o vai levar até ao mar, em Viana do Castelo. São já algumas as ecovias que por ali foram criadas, com destaque especial para a Ecovia dos Açudes, que liga Ponte de Lima a Santa Cruz do Lima, na margem esquerda do rio.

Usufruindo de toda a beleza deste rio, passamos pelos Moinhos de Gemieira, que passaram pela recuperação de alguns velhos moinhos e que agora deram origem a um restaurante: Restaurante da Gemieira. Em duas unidades muito bem recuperadas, em granito, recebe-nos uma senhora vestida de minhota a rigor, com um sorriso contagiante, que nos vai servir, na pequena sala ou na esplanada virada para o rio, com muita água a passar por baixo, petiscos tradicionais. Broa de milho, azeitonas, enchidos, presunto e depois bacalhau, rojões à moda do Minho e outras maravilhas. Tudo bem regado por Vinhos Verdes, incluindo um verde tinto da pequena produção própria.