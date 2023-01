A Iniciativa Liberal vai a votos em plena crise política, com o Governo e o PS debaixo de fogo, e Rui Rocha apresenta uma moção estratégica crente de que as eleições antecipadas podem ser uma realidade e que o partido tem de estar preparado. Caso não aconteça, o candidato a sucessor de João Cotrim Figueiredo coloca a fasquia elevada: conquistar 15% dos votos quando nas últimas eleições (em que passaram de um para oito deputados) os liberais conseguiram 4,91%.

Num documento com mais de cem páginas, há linhas vermelhas que deixa traçadas: “Somos liberais em toda a linha” e “rejeitamos populismos, afastamo-nos dos extremos e recusamos a instrumentalização do medo e da frustração para obter ganhos políticos”. Com o Chega excluído da equação, a equipa que segue a linha de continuidade de Cotrim Figueiredo reitera que o partido, “regra geral”, vai continuar a ir a votos sozinho e sem coligações pré-eleitorais e que apenas avalia “entendimentos” depois dos resultados.

As possibilidades de entendimentos ficam escassas, tendo em conta que as críticas se multiplicam por todos os partidos, a começar no PS (“Não subscrevemos a lógica da “vacina” socialista — que será preciso o país voltar a bater no fundo”), passando pelo PSD (“Perdeu a sua energia reformista, tem aversão a muitas ideias liberais e representa uma oposição frouxa ao PS, procurando ser simples alternância em vez de alternativa, competindo pelos lugares no Estado com o PS”) e terminando no Chega, PCP e Bloco de Esquerda que, segundo Rui Rocha, “representam o fascínio pelo poder” e são “partidos extremistas que pretendem usar o Estado para impor a sua visão de mundo”.

“O nosso principal objetivo é tirar o PS do Governo e fazer crescer o liberalismo em Portugal.” Na parte que dedica à política nacional, Rui Rocha acusa ainda o Presidente da República tem sido “conivente com a degradação das instituições democráticas e tem exercido este seu mandato comentando temas superficiais e não agindo nos temas essenciais”.

