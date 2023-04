Com o prometido aumento salarial de 1% na função pública, o salário mais baixo pago no Estado vai subir dos 761,58 euros para 769,20 euros, mas pela primeira vez vai deixar de estar isento de retenção na fonte. Só em imposto, excluindo as contribuições sociais, um solteiro sem filhos vai passar a descontar mais de 4 euros por mês em maio e junho, valor que desce para cerca de três euros a partir de julho, quando entrarem em vigor outras tabelas de retenção.

Já um funcionário público casado, com dois filhos e salário na mesma ordem vê agora o desconto mensal subir para os três euros, mas volta ao zero no segundo semestre, voltando a estar isento de retenção. As tabelas da segunda metade do ano serão também mais favoráveis, por exemplo, para salários de 900 euros ou 1.500 euros.

O Governo publicou esta semana as tabelas de retenção na fonte de IRS que vão vigorar em maio e junho para garantir que, por causa do prometido aumento de 1% na função pública, nenhum trabalhador do Estado fica a perder salário por, eventualmente, ter de pagar mais IRS. Aliás, quando anunciou essa subida extra, o Governo sempre garantiu, em declarações aos jornalistas, que as tabelas de IRS seriam atualizadas para evitar perdas no salário líquido.

