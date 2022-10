Esta reportagem faz parte de uma série de três retratos sobre o Brasil nas vésperas da eleição presidencial — pode ler aqui a da Amazónia.

“Na cidade da Bahia coexistem duas realidades. Uma quotidiana, dramática, terrível de miséria e opressão. Outra mágica, poética e festiva de liberdade e alegria”, escreveu Jorge Amado.

Há duas cidades dentro de Salvador da Bahia, a mais negra do Brasil. Quando Clarindo chegou, com 8 anos, deparou-se logo com o lado mágico que Jorge Amado descreve. “Eu cheguei e avistei logo a baía de Todos os Santos, a cidade iluminada, o forte de São Marcelo… e soltei: ‘Oh minha mãe, que coisa linda, parece um pandeirão”. Ainda hoje, aos 80 anos, os olhos fixam-se no horizonte e ficam brilhantes. A sua chegada foi a chegada de mais uma família negra àquele paraíso que não tem fronteiras com o inferno.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.