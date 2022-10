Esta reportagem faz parte de uma série de três retratos sobre o Brasil nas vésperas da eleição presidencial.

Quando a cobra castanha começa a serpentear acaba a cidade. Manaus fica para trás, fica para trás o rio Negro. Por ali, por aquele rasto de cobra gigante, entra-se na Amazónia, viaja-se entre aldeias, migra-se para outros lugares e volta-se à cidade. Trocas que acontecem mais vezes do que a tradição indígena precisaria para se manter viva. Eles conhecem-no como Amarú Muyo, os brancos chamam-lhe rio Amazonas.

Nazareno Iucuru está logo ali, nem a 40 minutos de distância do porto de Manaus, na entrada do rio Solimões — que se mistura com as águas do Amazonas —, com os seus “parentes” a fazer rituais para turistas verem. Está com as vestes tradicionais de indígena e a cara pintada com Urucum. Estão ali, porque nesta altura do ano os barcos maiores não chegam até à sua aldeia, uns quantos metros à frente, também na região ribeirinha de Janauri. Entre os indígenas corre a lenda de que no século XVI os colonizadores portugueses dizimaram naquele local uma aldeia e que ninguém sobrou.

