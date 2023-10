Os estatutos da Direção Executiva do SNS, publicados esta quinta-feira sob a forma de portaria, após quase um ano de espera, não definem apenas a organização interna do organismo. Trazem também algumas novidades no que diz respeito à definição das competências da Direção Executiva, depois de o decreto-lei que criou a DE-SNS — em setembro de ano passado — ter deixado num limbo algumas das funções do organismo, que se confundiam com as atribuições de outras entidades na esfera do Ministério da Saúde. E mesmo hoje ainda sobram algumas dúvidas, nomeadamente no que diz respeito à Direção-Geral da Saúde.

Certo é que a Direção Executiva do SNS passará, por exemplo, a fazer a gestão e distribuição dos profissionais de saúde, a definir os planos de atividades anuais dos hospitais e a implementar um sistema de urgências metropolitanas e regionais (como o que já existe na região do Porto).

