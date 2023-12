Spoiler Alert: vem aí a época de sofá SkyShowtime

O Natal parece chegar cada vez mais cedo e os planos vão aumentando de ano para ano: são os jantares de Natal com amigos, as festas de empresa e o brunch com aquele outro grupo de amigos. Por um lado, ainda bem que assim é, mas por outro, chegamos a um ponto em que All I Want for Christmas é sofá, mantas e séries até que seja verão outra vez.

Se também já se está a imaginar com o comando na mão, pode começar a preparar essas mantas, porque a SkyShowtime tem novidades quentinhas e doces como pipocas, ou como gostam de dizer: “Nada além do melhor”.

Do cinema para a SkyShowtime

Lembram-se daqueles filmes que queria ir ver ao cinema, mas já não foi a tempo? Provavelmente estão na SkyShowtime, como é o caso de Babylon, Super Mario Bros. – o Filme ou Transformers: o Despertar das Feras.

A diferença é que a mensalidade da SkyShowtime de 4,99€ é muito menor do que o preço de um bilhete, e tem um catálogo gigante de filmes que praticamente acabaram de sair de exibição nos cinemas.