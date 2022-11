O que acontece quando milhões de fãs dispostos a gastar elevadas quantidades de dinheiro em bilhetes para concertos mas não conseguem ultrapassar uma plataforma de venda online? Um percalço sério, que está a ir muito além da indignação e a transbordar para a via política. Tudo começou com a venda de bilhetes para a digressão da cantora norte-americana Taylor Swift nos Estados Unidos, quando a plataforma Ticketmaster não aguentou a expressiva procura por bilhetes para os concertos.

Goste-se ou não do tipo de música, é impossível ignorar o facto de ser um dos nomes que, além de bater recordes no mundo do streaming, movimenta milhões de dólares, quase como se tivesse o toque de Midas. Vejamos os números: a Forbes atualiza com frequência o património da artista, estimando que, em junho deste ano, estivesse avaliado em 570 milhões de dólares, cerca de 550 milhões de euros. A estimativa já valia à norte-americana um lugar na lista das Self-made Women dos EUA, onde ocupava a 48.ª posição. Mas numa outra lista, a dos artistas mais bem pagos, Swift estava ainda mais à frente, com um cachê estimado em 52 milhões de dólares, garantindo a 25.ª posição. Neste campeonato, além das vendas de discos e bilhetes, ainda entram os acordos chorudos para emprestar a sua imagem a empresas como a Peloton ou a Starbucks.

Este ranking dos artistas mais bem pagos foi feito em fevereiro. Mas, em novembro, o cenário poderia ser outro. Aos 32 anos, lançou um novo disco, “Midnights”, que viu a luz do dia a 21 de outubro e rapidamente escalou na lista dos mais ouvidos nas plataformas de streaming. Esta semana, vários temas do álbum estão na lista “Billboard Hot 100”, que agrega as músicas mais populares, contando reproduções em streaming, vendas e alcance nas estações de rádio. “Anti-Hero”, o primeiro single saído do disco mais recente, está há quatro semanas consecutivas na primeira posição.

Conforme esperavam os fãs, foi anunciada uma digressão para apresentar ao vivo o décimo álbum de estúdio – e não só. “Estou encantada por anunciar a minha próxima digressão: Taylor Swift: ‘The Eras Tour’, uma viagem pelas eras musicais da minha carreira (passada e presente)”, era possível ler no anúncio feito pela artista. A ânsia de ver Swift ao vivo, que não tinha uma digressão desde 2018 (em 2020 era suposto passar por Portugal, mas a pandemia trocou as voltas), servia também de combustível. Eram anunciadas dezenas de datas nos Estados Unidos para concertos principalmente em estádios – com capacidade para receber números consideráveis de fãs. Ficava a promessa de datas internacionais e o arranque das pré-vendas a 15 de novembro e a 18 para as vendas gerais. Ainda antes de dia 15, eram anunciadas mais 17 datas nos Estados Unidos, que se juntavam à já extensa digressão. Feitas as contas, havia 52 concertos com bilhetes disponíveis, em 17 estados norte-americanos, com os concertos a arrancarem na primavera de 2023.

