No seu discurso de Ano Novo, o Presidente chinês, Xi Jinping, reiterou a ideia de que a reunificação entre a China continental e Taiwan é uma “inevitabilidade histórica”. “Compatriotas dos dois lados do Estreito de Taiwan devem estar ligados pelo mesmo propósito e para partilhar a glória do rejuvenescimento da nação chinesa”, afirmou o Chefe de Estado. Ora, atingir aquela ambição por meios pacíficos tornou-se mais difícil este sábado, após a vitória de Lai Ching-te, candidato pró-Ocidente e pró-independência, nas eleições presidenciais taiwanesas, com mais de 40% dos votos.

Com a vitória, Lai Ching-te anunciou a abertura de um “novo capítulo” em Taiwan, território que, segundo o político de 64 anos, “estima a democracia”. “Queremos dizer à comunidade internacional que, entre a democracia e autoritarismo, vamos estar ao lado da democracia. Taiwan vai continuar ao lado das democracias em todo o mundo”, sublinhou o presidente do Partido Democrático Progressista, naquilo que terá sido uma alusão ao regime autocrata chinês.

Apesar de ser um “novo capítulo” para Taiwan, o Presidente eleito deixou bem claro que é a favor da “manutenção do status quo”. Dito doutro modo, Lai Ching-te quer manter a situação da autonomia da ilha inalterada, não avançando com nenhum plano de cariz independentista, apesar de se ter definido, há uns anos, como um “trabalhador incansável para a independência de Taiwan”.

