O investimento na ligação em alta velocidade ferroviária entre Lisboa e Porto não vai dar lucro. A análise de custo-benefício para o projeto conclui que terá um défice de financiamento de 4,1 mil milhões de euros num horizonte até 2060 para um arranque de exploração em 2030. Esta análise, que é uma condição para concorrer a fundos comunitários, aponta no entanto para um efeito económico positivo da mesma ordem de grandeza — quatro mil milhões de euros. O valor resulta da diferença entre o défice financeiro e a soma de vários benefícios económicos e ambientais que resultam da sua realização, como a redução dos custos de transporte, dos tempos de percurso, de emissões de CO2 e acidentes rodoviários.

Em causa está um investimento de 6,5 mil milhões de euros (a preços de 2023) para a construção das primeiras duas fases da linha até ao Carregado, as que foram aprovadas em resolução de Conselho de Ministros. Apesar de estarem previstos apoios comunitários — foi para evitar a perda de 730 milhões de euros que o Governo pressionou a oposição a votar a favor do projeto no Parlamento — o TGV (sigla francesa para comboio de alta velocidade) exigirá também dinheiro do Orçamento do Estado, para além capitais privados, com recurso a endividamento, que terão de ser reembolsados e remunerados em 30 anos, ao abrigo do modelo das parcerias público privados (PPP). O modelo financeiro aposta ainda numa grande contribuição do Banco Europeu de Investimentos (BEI).

Apesar do consenso político reconquistado em redor do TGV, uma das vozes que tem levantado publicamente dúvidas sobre este projeto é a do presidente da UTAO (Unidade Técnica de Apoio Orçamenta). Em entrevista ao Observador, Rui Baleiras avisa que há “demasiadas perguntas” em aberto sobre o projeto para se ter avançado para um compromisso financeiro primeiro.

