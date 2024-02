A Infraestruturas de Portugal (IP) lançou a autorização de despesa para a realização de estudos preliminares, prévios e ambientais para a ligação Porto-Braga da futura linha de alta velocidade Porto-Vigo, segundo despachos publicados esta quarta-feira.

De acordo com os despachos publicados, esta quarta-feira, em Diário da República (DR) pela IP, para o estudo preliminar e prévio foram alocados 425 mil euros e para os estudos ambientais 325 mil euros, montantes aos quais acresce IVA.

“A presente atividade será integrada em futura candidatura no âmbito do Quadro Financeiro Plurianual 2021-2027”, refere o texto presente em ambos os despachos, que deliberam o lançamento dos procedimentos pré-contratuais para os estudos.

No dia 25 de janeiro, a IP já tinha lançado as autorizações de despesa para a atualização do estudo prévio do troço Braga-Valença da mesma linha, bem como para a realização de estudos ambientais, por 425 mil euros para cada caso.

Ambos os troços são parte da ligação Porto-Vigo, que inclui ainda a ligação entre a estação portuense de Campanhã e o aeroporto Francisco Sá Carneiro, feita maioritariamente em túnel, e a ligação do aeroporto a Braga.

No dia 12 de janeiro, o vice-presidente da IP, Carlos Fernandes, tinha dito que o desenho do projeto da linha de alta velocidade entre Braga e Valença, parte do eixo Porto-Vigo, iria arrancar “nas próximas semanas”.

“Penso que, em condições normais, teremos possibilidade de lançar também este concurso [Braga-Valença] dentro de um ou dois anos e, portanto, dar cumprimento ao programa que está planeado”, frisou Carlos Fernandes.

Em 7 de novembro, a IP apontou para 2027/2028 o arranque das obras da ligação ferroviária de alta velocidade entre Porto e Vigo, revelando que decorrem já estudos nos dois países.

“A previsão é que tudo esteja pronto para que em 2027/2028 as obras possam arrancar”, afirmou o vice-presidente da IP, à margem das jornadas Redes de Transporte e Logística na Fachada Atlântica, organizadas pela Associação Espanhola de Transporte e pelo Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular.

O responsável referiu que a obra “dificilmente estará concluída em 2030”, mas observou que nada obriga a que só fique pronta em 2040, o prazo estipulado pela União Europeia para concluir a “rede alargada do corredor atlântico transfronteiriço”.

Para já, apenas foi lançado o concurso público para a linha de alta velocidade Porto-Lisboa, que deverá ligar as duas principais cidades do país em cerca de uma hora e 15 minutos, com paragens possíveis em Vila Nova de Gaia, Aveiro, Coimbra e Leiria.

A primeira fase (Porto-Soure) deverá estar pronta em 2030, com possibilidade de ligação à Linha do Norte e encurtando de imediato o tempo de viagem, estando previsto que a segunda fase (Soure-Carregado) se complete em 2032, com ligação a Lisboa posteriormente, assegurada via Linha do Norte.

No total, segundo o Governo, os custos do investimento no eixo Lisboa-Valença rondam os sete a oito mil milhões de euros.