Dezasseis milhões de passageiros, dos quais 10 milhões no serviço de alta velocidade e mais do que a duplicação da quota de mercado da ferrovia. Estas são algumas das projeções do estudo de procura para o projeto do TGV (sigla francesa para comboio de alta velocidade) no eixo Lisboa-Porto, contas que, no entanto, deixaram de fora alguns fatores que são potenciadores de tráfego. E um deles foi a solução para o novo aeroporto de Lisboa que, acreditam os autores do estudo realizado em 2023, terá impacto significativo no crescimento da procura.

O estudo da consultora TIS, a que o Observador teve acesso, refere que não contemplou a abertura de qualquer novo aeroporto adicional ao Humberto Delgado, reconhecendo que “as decisões que venham a ser assumidas sobre esta infraestrutura podem influenciar de modo significativo a procura de transporte ferroviário na ligação Lisboa-Porto”. Essa procura será “significativamente superior ao estimado no presente projeto” caso se opte por um novo aeroporto no Campo de Tiro de Alcochete. Apesar de mais afastada da nova linha, a opção Santarém (servida pela linha do Norte) também poderá influenciar a procura de serviços de alta velocidade.

Esta posição está alinhada com a preferência dada pela comissão técnica independente ao Campo de Tiro de Alcochete, solução apontada como a mais favorecida nos acessos ferroviários precisamente pela possibilidade de ligação direta à linha de alta velocidade. Ainda que esta ligação envolva a construção de uma nova infraestrutura.

