As eleições em março e a projetada dificuldade em constituir Governo levam Rui Baleiras, coordenador da UTAO, a antecipar um prazo apertado para a aprovação de um Orçamento Retificativo. “Sinceramente acho que é uma perda de tempo, além de que o Orçamento em vigor permite uma enorme flexibilidade mesmo que um governo tenha opções ideológicas diferentes”.

Em entrevista ao Observador, o responsável pela unidade técnica orçamental, que trabalha junto da Assembleia da República, diz que “o sistema político tem vindo a viver cada vez mais numa bolha separada do resto da sociedade”, que “este não será o melhor momento intelectual para, com calma, ponderarmos soluções estruturais de fundo” no sistema da segurança social e que a geringonça “ajudou a saúde democrática” porque trouxe o PCP e o Bloco de Esquerda, partidos que estavam desinstitucionalizados, para “o arco da governação”.

E atira às medidas em vigor para reter jovens em Portugal. “Devolução das propinas é peanuts” e IRS Jovem não vai fixar trabalhadores. Já sobre os médicos, avança com simulações: um médico recém-especialista, no primeiro escalão da categoria de assistente, que tenha um contrato de 40 horas semanais, vai receber, em janeiro, mais 417,66 euros (14,5%), mas o Estado fica com 55%. Os médicos “nem se aperceberam. Quando agora começarem a receber os cheques ou outras transferências bancárias de janeiro, dos 400 euros quase nem 200 euros levam para casa”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.