Quando um utente for considerado não urgente ou pouco urgente, e se o serviço não tiver capacidade de os acompanhar nos tempos preconizados pela Triagem de Manchester, o hospital pode agora pedir aos centros de saúde para os receber com data e hora marcada nas 24 horas seguintes. Se o pedido for aceite e o utente der consentimento para a transferência, ele é recebido com isenção do pagamento das taxas moderadoras.