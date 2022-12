O Ministério da Saúde vai criar em janeiro do próximo ano 28 centros de saúde do tipo B (USF-B), em que a remuneração dos profissionais dependerá do seu desempenho. A notícia foi avançada pelo ministro Manuel Pizarro esta terça-feira em entrevista à SIC no Jornal da Noite.

Dezassete dessas unidades de saúde familiar (USF) vão ser abertas na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde se registam as maiores dificuldades em garantir o acesso à saúde geral e familiar. Vão servir 350 mil pessoas, 30 mil das quais não têm médico de família neste momento.

