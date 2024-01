Era uma pergunta sobre o direito ao aborto, um tema fraturante para a maioria dos eleitores do Partido Republicano. Dana Bush, pivô da CNN, perguntava à candidata das primárias republicanas, Nikki Haley, se considerava que o seu adversário, Donald Trump, tinha uma posição pouco firme relativamente à proibição da interrupção voluntária da gravidez. A resposta foi curta e em jeito de desabafo: “Não sei, tem de perguntar isso a Donald Trump. Ele devia ter estado aqui”.

Na Universidade de Drake, na cidade de De Moines localizada no estado do Iowa, Nikki Haley e Ron DeSantis enfrentaram-se num debate para as primárias republicanas, transmitido pela CNN. O antigo Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) também foi convidado. Jake Tapper, o pivô que esteve ao lado de Dana Bush, clarificou que Trump não “tinha aceitado o convite”. Em vez disso, o candidato às primárias republicanas decidiu participar no formato Town Hall — emitido pela Fox News —, que também teve lugar em De Moines.

Durante os 50 minutos do programa, uma duração muito inferior às três horas do debate da CNN, Donald Trump parecia estar como peixe na água. O magnata estava numa televisão com um alinhamento tradicionalmente favorável ao Partido Republicano e várias perguntas que recebeu foram feitas por apoiantes do Iowa, estado que deu a vitória ao ex-Presidente nas eleições de 2016 e 2020.

