Ucranianos, russos e até separatistas podem julgar prisioneiros de guerra enquanto ela dura. "A questão é: será sensato fazê-lo?”

Por muito que o Protocolo Adicional 1 das Convenções de Genebra determine que “um mercenário não tem direito ao estatuto de combatente ou de prisioneiro de guerra” — e foi exatamente essa a primeira acusação provada contra os militares estrangeiros —, neste caso a situação não se aplica, diz ao Observador Robert Goldman, professor do Washington College of Law.

“O artigo 47 do Protocolo Adicional 1 estabelece que um mercenário não tem direito ao estatuto de combatente ou de prisioneiro de guerra. Contudo, para ser qualificado como mercenário, uma pessoa deve satisfazer seis critérios muito específicos enumerados nesse artigo”, explica o especialista, que é também diretor do Gabinete de Investigação de Crimes de Guerra e do Centro de Direitos Humanos e Direito Humanitário do Washington College of Law. “Se, por exemplo, o combatente estrangeiro for um membro das forças armadas de uma parte no conflito, então é um combatente com direito ao estatuto de prisioneiro de guerra após a captura e não um mercenário. Este parece ser o caso destes combatentes em particular.”

Ainda assim, explica Robert Goldman, por muito que não sejam reconhecidos pela comunidade internacional, os separatistas têm direito a julgar prisioneiros de guerra. Têm é de fazê-lo cumprindo as leis da guerra. “O artigo 3 e o Protocolo Adicional 2, nos casos de conflitos internos ou não internacionais, até preveem o direito não apenas do Estado mas também de atores não estatais a conduzir julgamentos. Mas não creio que alguém aceitasse aqui a ideia de que poderá haver tribunais independentes e imparciais dirigidos pelos rebeldes.”

“Os ucranianos e os russos têm direito a fazê-lo. A questão é: será sensato fazê-lo nesta altura?”

Apesar de raros, faz questão de ressalvar ao Observador Marco Sassòli, se forem conduzidos conforme as regras do Direito Internacional, estes julgamentos de prisioneiros de guerra enquanto ela decorre são absolutamente legais. “É normal e legal que a Ucrânia julgue soldados russos que são prisioneiros de guerra na Ucrânia porque os crimes de guerra foram cometidos no país e, de qualquer forma, há jurisdição internacional para crimes de guerra, portanto, até um procurador português poderia e deveria processar crimes de guerra cometidos na Ucrânia”, explica o professor, ainda antes de serem conhecidas as sentenças dos três militares condenados esta quinta-feira no território da auto-proclamada República Popular de Donetsk.

“Temos de ter consciência de que isto é uma situação muito excecional porque normalmente, mesmo que existam provas de crimes de guerra, é muito incomum que existam provas contra as pessoas que por acaso foram capturadas”, continua a contextualizar. “Porque normalmente essas pessoas cometem crimes de guerra e, ou voltam para a Rússia, ou continuam a lutar, e não existe a informação do nome da pessoa que cometeu o crime de guerra. É por acaso que se captura precisamente a pessoa contra a qual existem provas alguns dias depois de ter sido cometido esse crime de guerra. Mas, aparentemente, aconteceu nestes três casos”, diz o especialista italiano, garantindo que não duvida da justiça ucraniana mas vincando que esta não poderá ser nunca a norma.