Um ano sem Maradona, um ano de homenagens: como o mundo recorda e "reza" a Dios depois da sua morte

Um ano sem Deus. Ou como diria (e escreveria) o seu povo, que tanto o amou e ainda o saúda com muita saudade: Dios ou D10s. Faz esta quinta-feira um ano que Diego Armando Maradona morreu. Passou um ano desde que o futebol ficou, apesar dos defeitos, das derrotas ou dos desatinos do argentino, mais pobre. Maradona deixou-nos com 60 anos e com ele levou uma vida de estrela de rock, provavelmente a primeira rockstar do futebol a nível planetário (menção honrosa para George Best). Para trás ficámos nós, comuns mortais, e os outros, apenas jogadores, sejam Cristiano Ronaldo ou Messi, algum argentino de divisões inferiores ou uma criança a jogar na rua. Pode discutir-se tudo sobre o polémico Maradona, sobre o jogador Maradona e até sobre o homem Maradona, se foi o melhor de sempre (ou Pelé), o que teria sido sem os problemas com as drogas ou o que aconteceria se um divino golo não tivesse sido tocado pela Mão de Deus. O que não pode questionar-se é a grandeza, goste-se ou não, de Diego.

A palavra comum não tem a ver com qualidade, Bolas de Ouro, títulos, golos, ordenados estratosféricos ou um número quase infindável de seguidores nas redes sociais. A palavra comum é aqui usada apenas para separar Dios dos remanescentes. Ninguém voltará a ser (como) Maradona. Que o diga a Argentina. Não apenas a seleção, mas o país como um todo. Que o diga o Nápoles e os napolitanos. Que o diga, até, Peter Shilton, o tal que viu a Mão de Deus como uma obra do diabo, ou até o tunisino Ali Bin Nasser, árbitro que não viu Diego fazer um golo que não devia ter contado e, também por isso, mas por ser isso mais Maradona, um golo que ficará para a eternidade da história do futebol.

Foi o próprio Maradona que atribuiu divindade ao seu golo com a mão, para mais tarde colocar tudo em pratos limpos numa autobiografia, numa frase bem sua: “Agora posso dizer o que não podia na altura, aquilo que defini então como a mão de Deus. Que mão de Deus? Foi a mão de Diego”. E foram também os pés de Diego que nesse dia 22 de junho de 1986 no Estádio Azteca, na Cidade do México, marcaram o “golo do século”, num Mundial que a Argentina viria a ganhar muito à custa desse jogo e das exibições de El Pibe.

Sem surpresa, foram muitas as homenagens após a sua morte que se seguiram por parte do mundo do futebol, mas também pela sociedade em geral, sobretudo na Argentina, claro. Não foi algo passageiro, não foi algo que se vá esquecer tão rapidamente. Mesmo que haja ainda proximidade com a data da morte de Maradona, não será só agora que aparecerão homenagens. Muitos são os que não se lembram apenas agora, ou uma vez por ano, ou que encetam homenagens que poderão durar uma eternidade. E foram muitas.

Uma das primeiras veio do Nápoles, clube onde ganhou, entre outros títulos, duas ligas italianas e uma Taça UEFA. Depois da morte do antigo jogador, o presidente da Câmara da cidade, Luigi de Magistris, e o presidente do clube, Aurelio De Laurentiis, tomaram pelas suas próprias mãos a obra de transformar o Estádio San Paolo no Estádio Diego Armando Maradona. Assim, a partir de dezembro de 2020, a cidade napolitana ficou com mais de 60 mil lugares abrigados pelo nome do seu maior e eterno ídolo.

A cidade mais pobre de Itália comprou o jogador mais caro do mundo”, foi uma ideia que ficou e uma frase dita por um pivô de um telejornal italiano no dia da contratação.

Foi a 10 de dezembro de 2020, em plena pandemia Covid-19 e sem ninguém nas bancadas que o Estádio Diego Armando Maradona recebeu na estreia um jogo para a Liga Europa (a tal competição ganha quando ainda era Taça UEFA) frente aos bascos da Real Sociedade. Sem magoar a qualificação da equipa italiana para a fase a eliminar, o jogo terminou empatado 1-1. A ausência de adeptos neste jogo contrastou de uma forma gritante com os mais de 70 mil que alegadamente encheram o San Paolo em 1984, quando Maradona chegou do Barcelona para surpresa da generalidade das pessoas, incluindo os napolitanos. “A cidade mais pobre de Itália comprou o jogador mais caro do mundo”, foi uma ideia que ficou e uma frase dita por um pivô de um telejornal italiano no dia da contratação.

Também em Nápoles, mas já durante esta época e muito recentemente, a equipa da cidade onde Maradona é praticamente um Deus anunciou no início do mês de novembro um novo equipamento de homenagem ao seu antigo craque. A camisola, já utilizada, tem mesmo a cara de Diego Maradona na zona do abdómen da parte de cima de indumentária que está a ser vendida em três cores, mas apenas com 1.926 exemplares de cada, um número alusivo ao ano de fundação dos italianos.

“Um ano depois da sua morte, o Nápoles honra um grande campeão, símbolo de uma era e ícone indiscutível do futebol mundial. O desenho de uma estilizada cara de Maradona sobre uma impressão digital reflete a vontade de passar o legado da lenda argentina para a cidade e para as gerações mais jovens”, lê-se no site dos napolitanos sobre a camisola Jogo Maradona.