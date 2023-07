Bem-humorada e jovial, a designer Alda Rosa, de 87 anos, vai repetindo a incredulidade face a mais esta “surpresa” – a palavra é dela – que a vida ainda lhe reservou: uma breve antologia de mais de 50 anos de trabalho na Sociedade Nacional de Belas Artes, em Lisboa, patente até 22 de julho.

Apoiada pelo curador da exposição, Paulo Henriques, recorda as histórias até agora quase anónimas por trás de algumas das mais emblemáticas peças do design português, como a série “Livro B”, e de tantas outras aventuras, como as que viveu em Londres, no arranque da década de 1960, a colaboração com o cineasta Paulo Rocha no filme fundador do Cinema Novo Português, “Os Verdes Anos”, o contacto com os católicos progressistas e a organização das primeiras mostras de Design Português, já na década de 1970.

O design, defende, é comunicação; não culto da personalidade. Na origem desta força e independência raras, sobretudo para a época, diz, está o facto de ter crescido asmática e sem nunca ter a certeza se teria um dia seguinte para viver.

