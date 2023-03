Luís Montenegro “não tem sido bem sucedido” até ao momento, Marcelo Rebelo de Sousa é o grande responsável pelo facto de o país não “ter particular interesse naquilo que o PSD tem para dizer à sociedade” e Pedro Passos Coelho continua a ser a grande referência à direita porque, ao contrário de outros líderes, “as pessoas sabem o que representa e o que quer para o país”. “Mas o PSD não pode estar constantemente a olhar para Passos. Não tem o direito de pedir esse tipo de sacrifício”, sublinha Vasco Rato.

Em entrevista ao Observador, no programa Vichyssoise, o antigo dirigente do PSD, apoiante de sempre de Pedro Passos Coelho e ex-presidente da FLAD, não esconde o desânimo com o rumo que o país vai seguindo e com a ausência de alternativa oferecida pelos sociais-democratas. “O PSD e Luís Montenegro têm uma coisa a fazer: preparar uma alternativa para apresentar ao país. Já deveriam ter começado a fazê-lo. O PSD tem de estar pronto a ir a eleições a qualquer momento”, antecipa.

Falando sobre Pedro Passos Coelho, que começou a ser apontado como possível cabeça de lista do PSD às europeias, Vasco Rato diz preferir não acreditar que alguém na direção do partido esteja a tentar tirar o antigo primeiro-ministro do caminho de Luís Montenegro. “Espero que não estejam a fazer isso. Acho que Passos Coelho traz apoio e prestígio ao PSD. Soma, não diminui. Não vejo necessidade de afastar seja quem for”, diz.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.