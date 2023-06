1 O que é exatamente o Backwash? Em inglês, o termo backwash designa o movimento contrário das ondas ao recuarem da terra para o mar. Mas a EDP adotou o conceito para dar nome a uma espécie de loja onde estão expostos objetos do nosso dia-a-dia que foram recolhidos do Oceano Atlântico numa limpeza subaquática – uma operação realizada em 2022 e que bateu o recorde do Guinness com a participação de 597 mergulhadores em apenas 12 horas. Nesta loja virtual, “vendem-se”, em forma de doação, objetos que já ninguém quer, nem o oceano. O seu custo é o número de anos que demorariam a decompor-se no fundo do oceano.

2 Qual o objetivo do Backwash? Com o Backwash, a EDP pretende sensibilizar para a necessidade de agir para proteger o planeta e combater as mudanças climáticas – e isso passa por várias ações, entre as quais evitar que objetos como estes sejam atirados ao mar, comprometendo a vida marinha e os ecossistemas.

3 Que objetos estão disponíveis na loja Backwash? São vários os objetos e de diferentes tipos. Desde um computador portátil a um tambor de uma máquina de lavar roupa, uma ficha tripla, muitos sapatos, um boneco Darth Vader – agora batizado de Dirty Vader – ou mesmo uma espécie de triciclo, renomeado de Yellow Submarine Truck Ride-On. Todos os objetos expostos ganharam, aliás, um novo nome criativo, que junta a designação original com elementos marinhos.

4 Qual o valor dos objetos? Nesta loja, o custo não está em euros, mas em anos que cada objeto demoraria a decompor-se se tivesse ficado no fundo do oceano – ou seja, o seu custo para o planeta. Damos-lhe um exemplo prático: tanto o computador portátil como o tambor da máquina de lavar roupa que foram encontrados ao largo de Sesimbra levariam mais de 500 anos para se decomporem. Então, na sua etiqueta, é este o valor indicado. Cada pessoa pode ‘comprar’ parte ou a totalidade desse valor ou, apenas, visitar a loja e ficar a saber mais sobre este projeto, valor esse que é convertido em doação a uma ONG especializada na proteção dos oceanos. PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

5 Como é calculado esse valor? O tempo de decomposição do objeto abandonado no oceano depende de vários fatores, como os tipos de materiais que o compõem, as propriedades físico-químicas, a profundidade de imersão, a temperatura e salinidade da água, a exposição à radiação solar, as correntes marinhas ou as zonas de alta ou baixa intensidade energética. Devido a todos estes fatores, torna-se difícil calcular com precisão o tempo de decomposição. Mas, para encontrar o valor/número de anos, a EDP fez uma estimativa, com base em avaliações científicas, para garantir o maior rigor possível.

6 Para onde reverte o valor angariado? Todos os objetos recolhidos estão disponíveis no site Backwash, com a indicação dos valores associados, os quais se podem converter em donativos para fins solidários. Contudo, estas doações não precisam de ser o valor correspondente ao número de anos de decomposição. No final, o valor total arrecadado será doado à organização não-governamental (ONG) The Ocean Cleanup, que desenvolve e utiliza tecnologias avançadas para remover o lixo dos oceanos em todo o mundo. Os objetos não podem ser adquiridos, servindo apenas de chamada de atenção para a proteção dos oceanos.

7 Onde se encontram os objetos? Além do site Backwash, onde se encontram todos os objetos recolhidos, a EDP exibe, até 30 de junho, uma seleção de 13 desses artigos no número 66 da avenida madrilenha Gran Vía, em Espanha. Esta é a primeira loja pop-up (temporária) do mundo que reúne “objetos que ninguém quer”. Na sede da EDP, em Lisboa, estão também expostos outros objetos recolhidos na mesma limpeza. A entrada é livre e gratuita.

8 Quanto lixo foi retirado do oceano para a loja Backwash? Nas 12 horas que durou a primeira ação de limpeza apoiada pela EDP, em setembro de 2022, os mergulhadores retiraram mais de três toneladas de lixo do mar, na zona de Sesimbra. Este ano, em maio, a EDP já apoiou a segunda edição desta campanha de limpeza subaquática, também em Sesimbra, durante a qual foram retiradas mais sete toneladas de lixo do fundo do mar. No início de junho, o apoio da EDP alargou-se a Espanha e a uma campanha de limpeza em cerca de 40 zonas na costa espanhola organizada pelo projeto Libera. Nestes três momentos, no total, foram recolhidas cerca de 15 toneladas de lixo.

Porém, todos os anos, cerca de 12 milhões de toneladas de plástico, o equivalente a mais de 100 mil baleias azuis, são despejadas nos oceanos.