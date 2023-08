O banco ActivoBank é intermediário vinculado de Crédito Habitação do banco Comercial Português e apresenta várias soluções de Crédito Habitação. No site do ActivoBank, encontra toda a informação sobre cada uma das soluções disponíveis e pode ainda fazer uma simulação do Crédito Habitação e descobrir qual a que melhor se adequa às suas necessidades.

É normal que, quando se chega à idade adulta, se comece a perseguir o sonho do “lar, doce lar”. Porém, nem toda a gente dispõe de dinheiro, a pronto, suficiente para comprar uma casa (ou construí-la ou renová-la). Felizmente, é possível recorrer a instituições bancárias para solicitar um Crédito Habitação , que mais não é do que um empréstimo de dinheiro, sob determinadas condições, destinado a ser aplicado na aquisição, construção ou realização de obras.

2 O que são as taxas variável, fixa e mista?

Quando se contrata um Crédito Habitação, há que escolher um regime de taxa de juro a aplicar sobre o dinheiro emprestado e que vai determinar o valor a pagar mensalmente ao banco. Existem três opções: a taxa variável, a taxa fixa e a taxa mista.

Taxa variável – Como o próprio nome indica, o valor da taxa de juro pode variar ao longo do contrato, de acordo com as flutuações da Euribor, que é o indexante a que está associada (ver pergunta 3). A Euribor, juntamente com o spread, estabelece o valor que se paga de juros no Crédito Habitação. Como tal, cada subida ou descida vai refletir-se no valor da prestação do crédito. Nos últimos tempos, têm-se registado aumentos constantes das taxas Euribor, o que tem levado a que as pessoas que contrataram Créditos Habitação com taxa variável estejam a sentir os progressivos aumentos das prestações mensais.

Taxa fixa – Neste caso, tanto a taxa como o valor a pagar até ao final do contrato do Crédito Habitação mantêm-se inalterados, ou seja, não estão sujeitos a qualquer oscilação e a pessoa sabe sempre o valor que terá de pagar mensalmente. O ActivoBank disponibiliza a Solução Taxa Fixa 30 anos. Quem opta por esta solução subscreve um prazo de 30 anos (prazo sempre condicionado a que, no final do empréstimo, nenhum dos intervenientes tenha mais de 72 anos de idade).

Taxa mista – Quem opta por este modelo compromete-se com uma mistura das duas outras taxas, isto é, num período inicial do contrato irá pagar uma taxa de juro fixa e depois uma taxa variável indexada à Euribor. No caso do Crédito Habitação ActivoBank, a taxa de juro é fixa durante os primeiros dois, três, cinco ou dez anos, seguida de taxa variável indexada à Euribor a seis meses.