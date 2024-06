É loira, tem olhos azuis, aparece vestida como uma super heroína e está “pronta para defender França”. Trata-se de Amandine Le Pen e o apelido liga-a naturalmente à ex-líder da União Nacional, Marine Le Pen, que é descrita como sendo a sua “tia”.

Numa publicação no Facebook, lê-se que Amandine Le Pen é bastante conhecida nas redes sociais e está mesmo a “tornar-se mais famosa” do que Jordan Bardella, o atual líder da União Nacional com 28 anos. “Tem exatamente a mesma cara que a sua tia. Afirma que quer defender França.”

Junto a esta publicação, vê-se um vídeo cuja protagonista é Amandine, que está apenas vestida com um top e uma mini-saia, segurando ainda uma pistola na mão. Além disso, no post, surge um link do jornal francês 20 Minutes.

Apesar do conteúdo da publicação, o jornal desmente-o e esclarece que se trata de um “deep fake”, ou seja, é a representação de uma jovem gerada por inteligência artificial com alguns traços físicos semelhantes aos de Marine Le Pen. Não se trata, por conseguinte, de uma sobrinha da antiga candidata presidencial francesa.

A imprensa francesa escreve que Amandine Le Pen se tornou viral nas redes sociais em meados de abril, dois meses antes das eleições europeias. O objetivo passava por fazer chegar a mensagem da União Nacional mais perto dos utilizadores (e também eleitores) mais jovens.

Além disso, Marine Le Pen não tem qualquer sobrinha de nome Amandine. Atualmente divorciada, a antiga candidata francesa tem duas irmãs e cinco sobrinhos: a irmã Marie Caroline tem dois filhos (Nolwenn Olivier e Pierre Olivier) e a outra irmã, Yann, tem três (Marion Maréchal, Tanguy Maréchal, Romain Maréchal). Nenhum deles se chama Amandine.

Conclusão

Não é verdade que Marine Le Pen tenha uma sobrinha chamada Amandine, que se dedica a “proteger França”. A imagem da alegada rapariga foi criada através de inteligência artificial e serve para cativar os mais jovens a votar no partido de extrema-direita União Nacional, a poucas semanas das eleições europeias.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.