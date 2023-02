É falso o vídeo que circula nas redes sociais no qual o presidente-executivo da Pfizer afirma que quer reduzir a população mundial em 50% em 2023 e que o objetivo está a ser cumprido. O vídeo reúne milhares de visualizações em várias redes sociais e centenas de partilhas. Mas o excerto em questão foi digitalmente manipulado para alterar as palavras de Albert Bourla.

Um utilizador de Facebook chama mesmo “terrorista” ao líder da farmacêutica norte-americana.

As declarações em questão surgiram numa intervenção no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, em 2022.

Neste discurso, o CEO da Pfizer fala de um plano para disponibilizar medicamentos da farmacêutica a preços mais acessíveis a países mais pobres. Esta medida, de acordo com Albert Bourla, reduziria para metade o número de pessoas no mundo que não conseguem pagar medicamentos.

Eis as palavras verdadeiras de Albert Bourla, disponíveis na íntegra aqui.

É a realização de um sonho que eu tive em conjunto com a minha equipa. Na primeira semana em que nos conhecemos, em janeiro de 2019, na Califórnia, definimos as metas para os próximos cinco anos. Uma delas foi, até 2023, reduzir em 50% o número de pessoas no mundo que não conseguem comprar os nossos medicamentos. Acho que, hoje, esse sonho está a tornar-se uma realidade”, afirmava Albert Bourla em maio de 2022.

Mas, nas redes sociais, circula um vídeo com algumas palavras cortadas, para dar a entender uma ideia diferente. Eis o que o presidente-executivo da Pfizer diz no vídeo manipulado:

É a realização de um sonho que eu tive em conjunto com a minha equipa. Na primeira semana em que nos conhecemos, em janeiro de 2019, na Califórnia, definimos as metas para os próximos cinco anos. Uma delas foi, até 2023, reduzir em 50% o número de pessoas no mundo. Acho que, hoje, esse sonho está a tornar-se uma realidade.”

Como se pode perceber, a parte em que é referida a questão da compra dos medicamentos é omitida, através de cortes feitos através de uma edição do conteúdo original. Conclui-se, portanto, que o conteúdo que está a circular nas redes sociais é falso.

Esta informação também já foi desmentida por outros órgãos de verificação de factos internacionais.

Conclusão

Falso. O vídeo que circula nas redes sociais no qual é possível ver o presidente-executivo da Pfizer afirmar que quer reduzir a população mundial em 50% em 2023 foi digitalmente manipulado. Albert Bourla disse, sim, que quer reduzir em 50% o número de pessoas no mundo que não conseguem comprar medicamentos da Pfizer.

As declarações do líder da farmacêutica norte-americana foram editadas digitalmente para distorcer a ideia original. As palavras originais surgiram no Fórum Económico Mundial de Davos, na Suíça, em maio de 2022.

