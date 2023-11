Várias publicações circulam nas redes sociais com a alegação de que o refrigerante “Coca-Cola” contém ácido benzóico e que, quando misturado com limão, se transforma em benzeno, uma substância alegadamente “cancerígena”.

Numa das publicações em causa, um utilizador escreve que “os refrigerantes têm na sua lista de ingredientes um conservante chamado benzoato” e que “os benzoatos são compostos químicos que em contacto com a vitamina C” (existente no limão e na laranja) se transforma noutra substância chamada benzeno.

Na sua composição atual, o refrigerante “Coca-Cola” não declara a presença de benzoato, que assumiria o nome “E211”. A informação pode ser confirmada nos rótulos da bebida e na composição disponível no site da empresa. Este dado é confirmado por Carlos Cordeiro, Professor Associado de Bioquímica no Departamento de Química e Bioquímica da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa (FCUL). Em declarações ao Observador, o professor esclarece que a Coca-Cola não contém benzoato e que, por isso, “a questão não se coloca”.

Olhando para os componentes em causa, Carlos Cordeiro explica que o ácido benzóico “consiste num anel de benzeno com um grupo carboxílico”. Já o benzoato “é um sal do ácido benzóico, muito utilizado como conservante e agente anti-microbiano, na forma de benzoato de sódio (E211)”.

O também coordenador do laboratório de Espectrometria de Massa da FCUL lembra que, “de acordo com a lista declarada de componentes da Coca-Cola, esta não contém ácido benzóico”.

Carlos Cordeiro confirma que o “benzeno é tóxico e cancerígeno” e explica a reação que existe quando há um componente como a vitamina C na equação: “Na presença de ácido cítrico como catalisador, pode ocorrer descarboxilação e formação de benzeno.” O professor de Bioquímica da FCUL sublinha que a “presença de metais, temperaturas elevadas e luz podem acelerar o processo” e acrescenta que a “conservação no frio e no escuro e os revestimentos interiores das latas bem como a adição de quelantes (redução da concentração de metais) contribuem para minimizar a formação de benzeno.”

“Dado que este problema foi levantado na primeira década do século XX, a Coca-Cola assumiu que iria substituir este conservante. Na atual composição declarada da Coca-Cola, o benzoato não é mencionado (E211)”, conclui o professor Carlos Cordeiro.

Quanto a todo o universo de bebidas, em 2022, a FDA — Food and Drug Administration (o equivalente ao Infarmed em Portugal) publicou um guia com perguntas e questões sobre a presença de benzeno em refrigerantes e outras bebidas. Nessa publicação, a FDA explica que os resultados de um estudo levado a cabo pela instituição mostram que “os níveis de benzeno em bebidas não constituem uma preocupação para os consumidores”. Essas conclusões estão em linha com as de agências internacionais, garante a FDA.

A questão da presença de benzeno nos refrigerantes foi abordada pelo Parlamento Europeu em 2007. A instituição explica que, ao ter conhecimento da potencial formação de benzeno nesse tipo de bebidas, as associações comerciais da Europa que contactou explicaram que os estudos realizados mostram que “os níveis de benzeno nos produtos estavam geralmente dentro dos limites”.

Conclusão

Dada a ausência de benzoato na lista de ingredientes da Coca-Cola, não se coloca o cenário em que a mistura deste refrigerante com limão resulte em benzeno. Dessa forma, e ao contrário do que alega a publicação em análise, não se dá a formação de “uma substância cancerígena”.

