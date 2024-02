A rivalidade entre Cristiano Ronaldo e Lionel Messi é um dos principais temas do desporto internacional desde há duas décadas. Dois dos melhores jogadores de sempre conviveram no tempo e no espaço, competindo ao mais alto nível durante as mesmas temporadas e a representar Real Madrid e Barcelona, Portugal e Argentina.

Ainda assim, e sempre que foram questionados mais diretamente sobre o assunto, tanto Ronaldo como Messi procuraram esvaziar essa rivalidade. Sempre deixaram claro que não são amigos, mas que se dão bem — e que a existência do outro, ao mesmo tempo e muitas vezes no mesmo relvado, os tornou melhores. Atualmente, embora ainda nenhum tenha terminado a carreira, o assunto é cada vez menos relevante face à ida do português para a Arábia Saudita e do argentino para os Estados Unidos.

Ora, no Instagram, surge um alegado vídeo de Cristiano Ronaldo já enquanto jogador do Al Nassr. O capitão da Seleção Nacional parece estar a dar uma entrevista e o vídeo tem como espécie de apresentação a frase “Ronaldo goza com Messi”, ouvindo-se depois uma voz semelhante à do português que diz: “O Messi agora faz as celebrações dos Avengers [personagens cinematográficas do universo Marvel], o que é muito giro. O Thor, o Black Panther, o Spider Boy. Mas aposto que não consegue fazer a do Homem-Formiga, porque já é pequeno”.

Não existe qualquer registo de que Cristiano Ronaldo tenha dito algo semelhante sobre Lionel Messi numa entrevista — para além de que é possível perceber que a voz que se ouve no vídeo não passa de uma dobragem e não corresponde à voz do jogador português.

Na verdade, no momento em que Ronaldo surge a falar sobre a estatura de Messi no vídeo manipulado, o jogador português estava a responder a uma questão sobre os conselhos que poderia dar a outros atletas que pudessem ter sido convidados para jogar na Arábia Saudita (Ronaldo está a ser entrevistado pelo canal da Liga Profissional de Futebol do país). O gesto que faz com as mãos (colocando uma expressão entre aspas) está relacionado com a referência aos “jogadores mais velhos” de que o internacional português fala a dado momento da entrevista e que, tal como os jogadores mais “jovens”, são “bem-vindos” ao campeonato saudita.

Conclusão

Cristiano Ronaldo nunca disse, em qualquer entrevista, que Lionel Messi é “pequeno”. O vídeo foi manipulado, para atribuir a Cristiano Ronaldo declarações que o jogador nunca proferiu.

