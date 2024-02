Desde que chegou ao Manchester United, num cenário que se intensificou com as passagens pelo Real Madrid e pela Juventus e com a ida para a Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo tem sido recorrentemente notícia por aquilo que gasta, investe e aproveita. Entre viagens, casas, carros e relógios, o avançado da Seleção Nacional raramente consegue realizar uma compra substancial sem que esta surja na comunicação social.

Ainda assim, as supostas notícias sobre Cristiano Ronaldo nem sempre são inteiramente verdade. No Instagram, um vídeo indica que o jogador português gastou 100 milhões de dólares em apenas três compras: uma espécie de cidade privada e pessoal, construída no meio do mar para fugir à pandemia de Covid-19; um iate personalizado; e também um relógio único com uma réplica minimizada do motor de um dos Bugatti que tem na garagem.

Ora, vamos por partes. No que diz respeito à casa-cidade, não existe qualquer tipo de registo de que Cristiano Ronaldo tenha comprado ou construído uma espécie de ilha privada — principalmente durante a pandemia. O cenário mais próximo aconteceu ainda antes de 2020, quando o jogador português alugou a ilha privada de Tagomago, a 900 metros de Ibiza, algo que também Gareth Bale e Justin Bieber também acabaram por fazer uns anos mais tarde.

Quanto ao iate, é verdade que Cristiano Ronaldo tem um iate personalizado: incluindo até as próprias iniciais e as de Georgina Rodríguez. A embarcação que o avançado adquiriu em 2020 tem uma suite panorâmica, quatro suites duplas para passageiros e outras duas cabines para a tripulação e ainda sete casas de banho distribuídas por três pisos, para além de salas de estar, jantar e ginásio. O iate de 27 metros terá custado seis milhões de euros — um valor bem distinto (cerca de um terço) dos 17 milhões indicados pelo tal vídeo publicado no Instagram.

Por fim, o relógio. Também é verdade que Cristiano Ronaldo tem um relógio personalizado com uma réplica à escala do motor do Bugatti Chiron que comprou, mas a jóia da Jacob & Co. custou “apenas” um milhão de euros e não os 35 que indica o vídeo. O relógio conta com 232 diamantes translúcidos e 109 safiras pretas, num total de 21 quilates de pedras preciosas, e também tem a assinatura do jogador português.

Conclusão

Cristiano Ronaldo não gastou 100 milhões de dólares em três compras e nunca adquiriu ou construiu uma espécie de cidade privada. Ainda assim, é verdade que o jogador português tem um iate de 27 metros e um relógio personalizado com o motor de um dos seus carros de luxo.

