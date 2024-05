Vários utilizadores da rede social Facebook têm vindo a partilhar nos últimos dias o cabeçalho de um artigo do site People´s Voice Community (uma página de desinformação e notícias falsas) que alega que o Japão declarou uma “emergência nacional” depois uma “explosão” de casos de cancro registada depois da administração da vacina contra a Covid-19. “O Japão declarou uma emergência nacional devido à explosão de casos de cancro em todo o país causados pelas vacinas de mRNA.” Será verdade?

O artigo baseia a conclusão de que o Japão assiste a um aumento significativo (“explosão” é a expressão utilizada) de casos de cancro num estudo designado “Aumento da mortalidade por cancro ajustada por idade após a terceira dose de vacina de mRNA durante a pandemia de Covid-19 no Japão”.

Os autores do estudo, publicado pela revista Cureus no início de abril, fizeram uma análise estatística de dados nacionais disponíveis sobre as taxas de mortalidade por cancro durante a pandemia (entre 2020 e 2022) em comparação com as taxas de mortes por cancro esperadas no pré-pandemia (num período mais alargado, de 2010 a 2019).

Entre as “possíveis explicações” avançadas pelos investigadores japoneses está a vacinação contra a Covid-19. No entanto, o estudo não mostra um aumento nas mortes por cancro em vacinados, nem estabelece qualquer relação entre as vacinas de mRNA e o cancro. Também não é apresentada qualquer evidência de que as vacinas de mRNA aumentem o risco de morte por cancro, disse à Reuters Jeffrey Morris, professor de Saúde Pública e Medicina Preventiva da Universidade da Pensilvânia.

Os autores do estudo referem um aumento dos casos de cancro, mas baseiam essa conclusão no facto de a taxas de mortalidade por cancro não estarem a diminuir no pós-pandemia como acontecia antes da pandemia. E relacionam diretamente as vacinas de mRNA contra a Covid-19 com o que designam como aumento das taxas de mortalidade — na verdade, o que acontece é que as taxas não estão a descer como acontecia antes da pandemia, o que pode ser explicado por múltiplos fatores (como o menor acesso aos cuidados de saúde oncológicos e aos rastreios durante a pandemia) e não necessariamente às vacinas.

Não existem, aliás, evidências de que as vacinas de mRNA potenciem o desenvolvimento de cancro. Pelo contrário. Atualmente, estão a ser desenvolvidas vacinas deste tipo para combater vários tipos de cancro, entre os quais o de pele, do pâncreas ou do cérebro.

Quanto à alegação de que Tóquio terá declarado uma emergência nacional por causa da “explosão” de casos de cancro, a Embaixada do Japão em Portugal desmente. “O Governo japonês não fez qualquer anúncio factual sobre esta situação, nem declarou nenhum estado de emergência sobre esta matéria”, diz a representação diplomática japonesa em Lisboa.

Não há, sequer, nenhuma referência a nenhum estado de emergência ou de alerta na página do Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar daquele país, onde são divulgadas estatísticas e informações úteis à população. Para além disso, não existe nenhuma notícia a dar conta de tal declaração de emergência por parte do governo nipónico.

Conclusão

Não foi declarada nenhuma emergência nacional no Japão por causa das vacinas de mRNA contra a Covid-19, como confirmou ao Observabor a Embaixada do Japão em Portugal. Não existe, aliás, qualquer evidência de que estas vacinas aumentem a probabilidade de desenvolvimento de cancro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.