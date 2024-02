A imagem parece ser igual a tantas outras: mostra George W. Bush, antigo Presidente dos Estados Unidos (EUA), com um telefone branco junto ao ouvido, na Sala Oval da Casa Branca. Mas, olhando com mais atenção, há um detalhe que salta à vista: o telefone que o ex-chefe de Estado segura está ao contrário.

Nas publicações, são muitos os utilizadores a apontar mais esta alegada situação caricata, protagonizada por um político que habitou os norte-americanos a algumas gaffes ao longo da sua carreira — ainda nos últimos anos confundiu a Ucrânia com o Iraque, numa conferência em Dallas. Num desses posts lê-se na legenda: “Se alguma vez te sentires preso na vida, lembra-te que George W. Bush tirou uma foto a pegar no telefone ao contrário.” Mas será verdade?

Uma simples pesquisa na ferramenta Google permite-nos perceber que não: a imagem foi alterada. A fotografia original foi tirada a 7 de março de 2003 pelo fotografo Eric Daper. Está disponível na página da Casa Branca e, de acordo com a legenda, mostra o ex-Presidente norte-americano ao telefone com o então primeiro-ministro britânico Tony Blair. Na imagem, George W. Bush está a segurar o telefone da forma correta: o cabo telefónico está conectado com a parte de baixo do aparelho e não com a parte de cima, ao contrário do que mostra a publicação em análise.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Comparando as duas imagens, percebemos ainda que — na versão alterada — uma fotografia de Tony Blair foi editada numa das molduras em disposição na Sala Oval. Encontramos ainda um nome de utilizador de Instagram (@davie_dav) que nos remete para uma página conhecida por partilhar memes. Ou seja, a imagem terá sido alterada com um propósito humorístico.

Para além disso, importa referir que esta publicação já foi igualmente desmentida por outros Fact Checkers internacionais, como o da Reuters.

Conclusão

A imagem de George W. Bush que se tornou viral foi alterada. Fotografia original foi tirada há mais de duas décadas, em 2003, e mostra o ex-Presidente dos Estados Unidos a usar corretamente o telefone durante uma conversa com Tony Blair.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.