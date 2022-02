Está a ser difundido nas redes sociais um vídeo de uma entrevista em que Jair Bolsonaro supostamente admite ter-se alistado no exército nazi. No comentário junto à publicação, é transcrita uma suposta parte do diálogo do vídeo:

“— Sabendo o histórico da II Guerra Mundial, você teria se alistado ao exército nazista?

— Lógico, sem problema nenhum!”

No mesmo comentário, o utilizador acrescenta: “Sempre bom lembrar que este era o Bolsonaro que o MBL [Movimento Brasil Livre] decidiu apoiar. Liga o áudio, vai ouvindo. Esse vídeo é revelador”. O internauta dá assim a entender que o atual presidente brasileiro confessou que se juntaria às tropas de Hitler caso fosse alemão. Mas não é isso que mostra o vídeo que acompanha a publicação.

Basta reproduzir o vídeo para concluir que não é verdade que Jair Bolsonaro tenha afirmado que não haveria “problema nenhum” em alistar-se ao exército nazi — ou que é “óbvio” que o faria, como transcrevem outras publicações feitas no Facebook a propósito do mesmo vídeo. As imagens são retiradas da rubrica “Sem Saída”, do programa brasileiro de humor CQC (Custe o Que Custar), em 2012. O vídeo tem sido partilhado nas redes sociais sempre acompanhado de comentários que sugerem que Jair Bolsonaro se alistaria ao exército nazi.

As imagens foram publicadas sem cortes no canal de Youtube do próprio político e referem-se aos bastidores das gravações dessa rubrica. Ao minuto 18, ouve-se uma pessoa por trás das câmaras a fazer uma pergunta dirigida ao atual presidente do Brasil: “Sabendo da história da II Guerra Mundial e se fosse alemão, você ter-se-ia alistado ao exército nazi?”

Logo de seguida, o apresentador que conduz a entrevista à frente das câmaras pergunta se pode fazer aquela mesma pergunta. Ao que o entrevistado responde: “Pode, sem problema nenhum”. E é mesmo aqui que as declarações são retiradas do contexto para depois serem usadas pelos utilizadores das redes sociais.

Jair Bolsonaro respondeu “sem problema nenhum” à questão sobre se o apresentador poderia fazer a pergunta introduzida por alguém atrás das câmaras. Ou seja, a resposta que deu não era uma resposta à pergunta sobre o exército nazi. Sobre a questão em si, é possível ouvir logo a seguir a resposta de Bolsonaro. “Olhe, o meu bisavô foi soldado de Hitler. Perdeu um braço inclusive na guerra. Qual é o problema? A minha família é de alemães e italianos. Agora, a pergunta não cabe. A pessoa não tinha direito de se alistar ou não, você era alistado automaticamente”.

É verdade que o atual presidente não responde taxativamente se se juntaria ou não ao exército nazi, mas também não afirma diretamente se o faria, como sugerem vários comentários nas redes sociais. Aliás, o apresentador insiste na pergunta, questionando Bolsonaro sobre se ele se alistaria de forma voluntária, respondendo o entrevistado que “ninguém quer ir para a guerra”. “Nem nós, militares, queremos ir para a guerra”, acrescenta.

Conclusão

Não é verdade que Jair Bolsonaro tenha afirmado que se alistaria no exército nazi se fosse alemão. Vários utilizadores das redes sociais sugerem isso mesmo nas partilhas que fazem do vídeo. Contudo, basta ver essas imagens para concluir que os diálogos transcritos foram deturpados e não pertencem à realidade.

Numa entrevista gravada em 2012 para um programa de humor brasileiro, o atual presidente do Brasil respondeu de facto “(Pode,) sem problema nenhum”, mas referia-se a uma outra pergunta. Na prática, as declarações foram retiradas do contexto.

