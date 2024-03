Andrea Pirlo, antigo internacional italiano, é treinador da Sampdoria desde o início da temporada. O clube está atualmente no sétimo lugar da Serie B e a promoção à Serie A é desde já uma miragem, uma vez que o líder Parma está a 25 pontos de distância. Ainda assim, a época não tem sido totalmente desprovida de alegrias — e uma delas surgiu em dezembro, na vitória contra o Lecco.

Ora, no Instagram, um vídeo cortado e descontextualizado acompanhado com a legenda “treinador vs jogador” dá a entender que, nesse mesmo jogo contra o Lecco, Sebastiano Esposito falhou uma oportunidade com um remate ao lado e confrontou Andrea Pirlo, chegando mesmo a agarrar o técnico pelo casaco e a abaná-lo antes de deixar o relvado. Contudo, a história é exatamente ao contrário.

No tal jogo contra o Lecco, Sebastiano Esposito marcou os dois golos que carimbaram a vitória da Sampdoria, acabando por festejar efusivamente com Pirlo como se vê nas imagens e depois de ser substituído. Ou seja, as imagens do vídeo são reais — mas não surgiram depois de uma oportunidade desperdiçada e não retratam uma discussão, mas sim uma celebração mais exuberante que até deixou o treinador com um sorriso na cara no final.

Depois de um péssimo arranque de época, a Sampdoria vem de 4 vitórias nos últimos 5 jogos da Série B ???????? Sebastiano Esposito bisou na vitória diante do Lecco e festejou de maneira mais do que efusiva com Andrea Pirlo. ????pic.twitter.com/9fZ67jRZvN — Futeb⚽l T⚽tal (@Futeb0lT0tal) December 9, 2023

Aliás, na altura e também nas redes sociais, foi partilhado o vídeo completo e é possível ver que Sebastiano Esposito acaba por abraçar Andrea Pirlo depois de o agarrar, numa clara demonstração de alegria.

Apesar de as imagens serem reais e de Sebastiano Esposito ter agarrado e abanado Andrea Pirlo, o momento não retrata uma discussão entre jogador e treinador, mas sim uma celebração na sequência dos dois golos que o avançado italiano tinha marcado durante o jogo.

