Um vídeo que circula, pelo menos, desde 21 de agosto de 2021, mostra o atual presidente francês Emmanuelle Macon coberto de flores durante uma visita à Polinésia Francesa. O vídeo tem 18 segundos e mostra a tal viagem, com várias pessoas a colocar flores ao pescoço do Presidente de França. No fim, vê-se nova filmagem com Macron completamente coberto de flores, dos pés à cabeça. Trata-se, no entanto, de uma publicação enganadora.

Apesar das alegações do vídeo, e de essa viagem ter, de facto, acontecido, esta publicação apresenta informações manipuladas. Ao fazer uma pesquisa por informações e registos gráficos dessa viagem, encontram-se várias fotografias manipuladas do presidente Macron coberto de flores coloridas. Segundo a agência Reuters, que também verificou a publicação considerando-a como falsa, a imagem, que se transformou num elemento de paródia online — o já conhecido meme, como lhe chamou a CNN Brasil –, surgiu no Twitter. Depois, foi fazendo o seu caminho pelas várias redes sociais.

A reportagem real, que tem cerca de 1’20 minutos, foi partilhada e publicada pela Euronews no passado dia 25 de julho de 2021. A imagem em questão pode ser visualizada na parte final da reportagem e aí percebe-se que o Presidente da República Francesa está apenas coberto de flores até ao abdómen e não no corpo todo. Publicações semelhantes à que o Observador verificou também foram desmentidas pela imprensa francesa, como foi o caso do jornal 20 minutes.

Não é verdade que Emanuelle Macron tenha ficado coberto de flores, dos pés à cabeça, durante uma visita à Polinésia Francesa. Visualizando a reportagem original da Euronews, percebe-se que o Presidente francês foi, de facto, recebido com muitas flores, mas não ficou completamente coberto com elas. Estas publicações já foram, entretanto, desmentidas pela imprensa francesa.

