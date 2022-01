Uma imagem partilhada no Facebook mostra o topo de uma caixa de preservativos da marca Durex que, em inglês, refere que os mesmos são “reversíveis” e podem ser usados mais do que uma vez. “É como dois preservativos num só”, lê-se também. Trata-se, porém, de uma fotografia de uma embalagem falsa.

Apesar de poder parecer verídica, trata-se de uma imagem que aparenta ter sido digitalmente alterada ou fabricada. Pesquisando-se na internet sobre o tema, a referência mais antiga sobre a possibilidade de a Durex estar a produzir preservativos que podem ser utilizados mais do que uma vez foi publicada a 16 de janeiro de 2020 naquilo que mostra ser um site de notícias satíricas apelidada de News Spoilers. A mesma página tem como lema “pré-notícias para uma era pós-verdade”.

Além disso, a imagem que é utilizada na publicação de Facebook foi partilhada no passado noutras redes sociais também com objetivos humorísticos, como em publicações no Reddit, como se pode ver nesta hiperligação, ou no Twitter, como se pode comprovar através desta publicação.

Não bastando isso para se comprovar a falsidade desta imagem, basta aceder às páginas internacionais da Durex, que pertence à Reckitt, para verificarmos que não existe qualquer referência a “preservativos reversíveis” na lista de produtos produzidos pela marca. Tal pode ser confirmado, por exemplo, através da página portuguesa da marca ou da página norte-americana.

Sendo uma imagem humorística que tem alcançado alguma popularidade, a mesma também já foi objeto de outros fact-checks. Como mostra o Check Your Fact, este produto não existe. Adicionalmente, um responsável da Reckitt afirmou a este verificador de factos que a empresa está ao corrente de “alegações falsas” quanto aos preservativos em questão.

Num email enviado a este verificador de factos, Andrea Riepe responde diretamente a essa questão e diz ainda: “Os preservativos Durex são projetados para serem usados ​​uma vez e descartados – o uso incorreto diminui o efeito protetor dos preservativos, levando a rutura, deslizamento ou vazamento.”

Conclusão

A imagem partilhada no Facebook é falsa, não estando a Durex a vender preservativos reversíveis. A marca não vende este tipo de produto e já desmentiu que o mesmo exista. Além disso, a imagem foi partilhada com caráter humorístico, não tendo como aparente objetivo enganar quem a vê, antes de começar a ser partilhada como se de um produto real se tratasse.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook