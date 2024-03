É uma mensagem com apenas duas palavras, apresentadas em letras garrafais nos painéis LED da cúpula daquela que se apresenta como a mais futurista sala de espetáculos do mundo, “A Esfera”, em Las Vegas: “F*** Trump.” A imagem tem sido difundida por dezenas de utilizadores na rede social Facebook nos últimos dias, num momento em que, faltando ser endossado pelo Partido Republicano, o antigo Presidente dos Estados Unidos já consolidou a sua posição para tentar um regresso à Casa Branca no final deste ano. Mas a imagem é falsa.

Ao Observador, a Sphere Entertainment — empresa que gere aquela infraestrutura e que também gere o Madison Square Garden —, confirmou que “a imagem não é real”. Facto que parece ter escapado a vários utilizadores no Facebook que têm partilhado a imagem com legendas em que consideram que “A Esfera, em Las Vegas, é tão incrível”, “Viva Las Vegas” ou que consideram que “Las Vegas pronunciou-se! BOA.”

Com 112 metros de altura e 157 metros de largura, e ocupando uma área de 58 mil metros quadrados, a Esfera tem a particularidade de ter toda a sua cúpula — que forma uma esfera quase completa, daí o nome — coberta com ecrãs LED que permitem apresentar as mais diversas imagens. Exemplos disso são um gigantesco emoji amarelo, uma bola de basquetebol, uma coletânea de répteis e insetos e o próprio globo terrestre (como pode ver nas imagens em baixo).

A conta da sala no X (antigo Twitter) mostra vários exemplos exibidos ao longo do último ano.

Mas, entre essas imagens, nunca os visitantes e moradores de Las Vegas foram confrontados com a exibição de uma mensagem política como a que é dirigida a Donald Trump e que está a ser difundida como se fosse real. O Observador tentou, aliás, perceber junto dos gestores da Esfera se mensagens de teor político estariam dentro dos parâmetros de conteúdo passível de ser transmitido pelos ecrãs LED da sala de espetáculos, mas não obteve resposta a essa questão. E essa informação também não consta do site oficial da sala de espetáculos.

De qualquer forma, tal como não era verdade que a Esfera tivesse mostrado uma gigante imagem da bandeira de Israel em meados de outubro (poucos dias depois do ataque do Hamas em território israelita, que provocou mais de mil mortos imediatos e que levou à escalada no conflito na Faixa de Gaza, que se mantém até hoje), também a mensagem dirigida a Donald Trump é falsa e foi criada digitalmente.

Conclusão

A empresa que gere a sala de espetáculos de Las Vegas A Esfera garante ao Observador que nunca transmitiu esta mensagem anti-Trump na cúpula do edifício. A imagem foi criada digitalmente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

