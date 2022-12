“Habituem-se… a pobreza socialista veio para ficar”, pode ler-se numa publicação no Facebook que partilha um gráfico que mostra uma linha azul a subir a pique. A legenda dá mais pistas. “No ano de 2000 o PIB per capita da Roménia era 30% do nosso e já nos apanhou”, referindo-se ao PIB per capita português.

O gráfico mostra o crescimento exponencial dos supostos valores do PIB per capita da Roménia, que cresceu de cerca de 30% do PIB português, no ano 2000, para 100% no ano de 2022.

A publicação poderá estar relacionada com a notícia que foi avançada pelo semanário Expresso no final de novembro, que dá conta de que, “de 2016 a 2024, entre altos e baixos, Portugal convergirá somente um ponto percentual com a média europeia. E a Roménia? Mais de 20 pontos.”

2024 ficará para a história como o ano em que a Roménia – outrora o mais pobre dos atuais 27 Estados-membros – ultrapassará Portugal no ranking de desenvolvimento económico da União Europeia.

O Expresso refere-se às previsões da Comissão Europeia. Os romenos devem chegar ao 19º lugar do ranking, com o PIB a convergir para 79% da média europeia e os portugueses devem cair para 20º lugar, com o PIB equivalente a 78,8% da média europeia.

Os números da Comissão Europeia, relativos ao PIB per capita do ano passado, mostram a Roménia a convergir para 74% da média da União Europeia, e Portugal duas posições à frente, a convergir para 75%.

Se olharmos para os dados de 2022, de acordo com os boletins de previsões económicas de outono da Comissão Europeia, podemos ver que, no caso português, é esperado um abrandamento, depois do forte crescimento do PIB per capita em 6,6%, este ano, e devendo apenas crescer 0,7% em 2023; em 2024, o crescimento previsto é de 1,7%. No caso romeno, o crescimento do PIB per capita não foi tão acentuado em 2022 como o português (5,8%) mas a Roménia volta a crescer mais que Portugal nos próximos dois anos: 1,8% em 2023 e 2,2% em 2024. Ultrapassando assim Portugal.

Detalhados os números, regressemos à publicação no Facebook. O gráfico tem desde logo algumas imprecisões. Em primeiro lugar, sem a legenda da publicação seria impossível compreender que se refere ao crescimento do PIB da Roménia. E apesar de acertar no valor do PIB per capita do país de 30% no ano 2000 e mostrar uma trajetória de crescimento a pique, tudo o resto está errado.

Como vimos, em 2021 o PIB per capita de Portugal continua a ser ligeiramente superior (apenas 1%) ao da Roménia, e está longe de atingir os valores que o gráfico mostra de 100%, e que chega até a ultrapassar o valor máximo da escala.

Conclusão

A informação que está a ser partilhada no Facebook é enganadora. A premissa de “no ano de 200o o PIB per capita da Roménia era 30% do nosso e já nos apanhou” está praticamente certa: em 2000, Portugal apresentava um PIB per capita cerca de três vezes superior ao da Roménia; e a Roménia está prestes a anular essa vantagem nos próximos dois anos.

Ainda assim, o gráfico utilizado para sustentar esta publicação não tem os números corretos, nem compara o crescimento entre os dois países. A confiar no gráfico partilhado, a Roménia já estaria num nível total de convergência com a média da União Europeia, quando na verdade está em 74%. De acordo com a Comissão Europeia, a Roménia vai ultrapassar Portugal em PIB per capita, mas em 2024 e não em 2022.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.